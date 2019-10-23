انتهت ليلة الأبطال - أياكس (0)-(1) تشيلسي
الأربعاء، 23 أكتوبر 2019 - 19:01
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أياكس أمستردام الهولندي ضد تشيلسي الإنجليزي في الجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال أوروبا.
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نهاية المباراة بفوز تشيلسي 1-صفر
ق 85: جووووووول تشيلسي يسجل الهدف الأول عن طريق ميتشي باتشواي
ق 75: اللعب منحصر في وسط الملعب
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 35: أياكس يسجل الهدف الأول عن طريق بروميس بعد عرضية من حكيم زياش لكن الـVAR يلغي الهدف بداعي التسلل
ق 15: محاولات من أياكس ولكن دون خطورة على مرمى تشيلسي
انطلاق المباراة