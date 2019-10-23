انتهت البطولة العربية - الإسماعيلي (2)-(0) الجزيرة الإماراتي.. انتصار الدراويش

الأربعاء، 23 أكتوبر 2019 - 18:50

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - أهلي بنغازي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي التي تقام في ملعب الإسماعيلية في ذهاب دور الـ16 من البطولة العربية.

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نهاية المباراة بانتصار الإسماعيلي بهدفين دون رد.

ق78: محمد مجدي يتصدى لركلة جزاء من الجزيرة من اللاعب زايد العامري.

ق77: ركلة جزاء للجزيرة.

ق64: جوووووووووول الهدف الثاني للإسماعيلي عن طريق شيلونجو.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم الإسماعيلي بهدف دون رد.

ق38: جووووول الهدف الأول للإسماعيلي عن طريق شيلونجو بعد تسديدة قوية بيمناه.

انطلاق المباراة.

الإسماعيلي الجزيرة البطولة العربية

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