زيدان: كان علينا تسجيل الهدف الثاني

يرى زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أن فريقه احتاج لتسجيل هدف ثان في شباك جالاتاسراي.

وحقق ريال مدريد فوزه الأول في دوري الأبطال على مضيفه جالاتاسراي 1-0، ليرتقي إلى وصافة المجموعة برصيد 4 نقاط خلف باريس سان جيرمان المتصدر بـ9 نقاط.

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وقال زيدان عقب المباراة لشبكة "beIN sports": "نعتقد أننا نستحق الفوز اليوم، رغم أن الفوز بهدف واحد في دوري الأبطال شيء معقد".

واستدرك "حصلنا على العديد من الفرص، ولكننا سجلنا هدفا واحدا فقط وهذا أمر علينا التعامل معه".

وأوضح "كان علينا تسجيل هدف ثان من أجل قتل المباراة".

وأشاد زيزو بأداء حارسه تيبو كورتوا الذي تصدى لفرصتين خطيرتين من أصحاب الأرض في بداية المباراة.

وأتم "كورتوا قدم أداء جيدا كالمعتاد منه، وهو دؤوب على تقديم أفضل ما لديه لمساعدة الفريق".