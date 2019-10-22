زيدان: كان علينا تسجيل الهدف الثاني

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2019 - 23:31

كتب : محرر في الجول

زين الدين زيدان - ريال مدريد

يرى زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أن فريقه احتاج لتسجيل هدف ثان في شباك جالاتاسراي.

وحقق ريال مدريد فوزه الأول في دوري الأبطال على مضيفه جالاتاسراي 1-0، ليرتقي إلى وصافة المجموعة برصيد 4 نقاط خلف باريس سان جيرمان المتصدر بـ9 نقاط.

أخبار متعلقة

كورتوا: قدمت أداء جيدا أمام فرص جالاتاسراي الكثيرة بالفيديو - هاتريك سترلينج يقود سيتي لاكتساح أتالانتا بخماسية بالفيديو – ريال مدريد يهرب من إسطنبول بأول انتصار في الأبطال.. وسان جيرمان يُدمر بروج بالفيديو - الديوك تعود للصياح.. توتنام يضرب ريد ستار بخماسية وبايرن يفوز في اليونان

وقال زيدان عقب المباراة لشبكة "beIN sports": "نعتقد أننا نستحق الفوز اليوم، رغم أن الفوز بهدف واحد في دوري الأبطال شيء معقد".

واستدرك "حصلنا على العديد من الفرص، ولكننا سجلنا هدفا واحدا فقط وهذا أمر علينا التعامل معه".

وأوضح "كان علينا تسجيل هدف ثان من أجل قتل المباراة".

وأشاد زيزو بأداء حارسه تيبو كورتوا الذي تصدى لفرصتين خطيرتين من أصحاب الأرض في بداية المباراة.

وأتم "كورتوا قدم أداء جيدا كالمعتاد منه، وهو دؤوب على تقديم أفضل ما لديه لمساعدة الفريق".

زيدان ريال مدريد

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو - هدف واحد لا يكفي.. بوكا جونيورز يتفوق وريفر بليت لنهائي كوبا ليبرتادوريس 32 دقيقة | أمريكا
مواعيد مباريات الأربعاء 23-10-2019 والقنوات الناقلة.. الإثارة تتواصل في أوروبا والإسماعيلي في البطولة العربية 3 ساعة | أوروبا
تأجيل الدوري – الاتحاد لـ في الجول: لا يوجد أي شيء واضح بسبب كثرة المشاكل 3 ساعة | الدوري المصري
تشكيل سوبر كلاسيكو - ريفر دون تغيير عن مواجهة الذهاب وتيفيز أساسيا مع بوكا 4 ساعة | أمريكا
ناجي: أطالب الشناوي باحترام موهبته.. وصرحت بظلم عواد لرفع معنوياته 4 ساعة | الدوري المصري
ناجي: أخطأنا بتغيير استراتيجية أجيري.. وأنا ضد تصريحات هاني رمزي 4 ساعة | منتخب مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مانشستر يونايتد يرد لـ في الجول على "أنباء التفاوض مع محمد الشناوي" 2 مصدر في الأهلي لـ في الجول: هذا ما اتفقنا عليه في الاجتماع مع الوزير 3 ماذا ينتظر الزمالك إذا رفض لعب السوبر الإفريقي؟ 4 اتحاد الكرة: تأجيل القمة لنهاية الدور الأول.. والجولة الخامسة بعد بطولة إفريقيا

قد ينال إعجابك