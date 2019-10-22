كورتوا: قدمت أداء جيدا أمام فرص جالاتاسراي الكثيرة

يعتقد تيبو كورتوا حارس ريال مدريد أنه قدم أداء جيدا في الفوز على جالاتاسراي 1-0 اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وحقق ريال مدريد فوزه الأول في دوري الأبطال، ليرتقي إلى وصافة المجموعة برصيد 4 نقاط خلف باريس سان جيرمان المتصدر بـ9 نقاط.

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وقال كورتوا عقب المباراة لشبكة "beIN sports": "جالاتاسراي حصلوا على الكثير من الفرص".

واستدرك "اعتقد أنني قدمت أداء جيدا في التصدي للفرص التي كان بإمكان جالاتاسراي التقدم منها".

وواصل "مهمتي الأولى هي مساعدة زملائي في الفوز".

ثم أتم "ريال مدريد عليه الفوز في المباريات المقبلة من أجل العبور للدور التالي، وهذا هدفنا".