انتهت ليلة الأبطال - ريال مدريد والفوز الأول.. يوفنتوس ينتفض وسيتي ينفجر

يحاول ريال مدريد تدارك وضعه المتراجع في دوري أبطال أوروبا عندما يحل ضيفا على جالاتا سراي التركي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

مباريات الجولة الثالثة تشهد عدة صدامات أخرى إذ يلتقي باريس سان جيرمان مع كلوب بروج، ويوفنتوس مع لوكوموتيف موسكو، ومانشستر سيتي مع أتالانتا.

FilGoal.com يقدم تغطية حية لكل المواجهات فتابعونا.

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- جالاتا سراي وريال مدريد (طالع دقيقة بدقيقة)

انتهت

ق65: العارضة تمنع هازارد من تسجيل الثاني لريال مدريد.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق18: جووول التقدم لريال مدريد من تسديدة قوية لتوني كروس.

انطلاق اللقاء

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- كلوب بروج وباريس (طالع دقيقة بدقيقة)

انتهت

ق83: مبابي هااااااتريك.

ق79: مبابي يسجل الرابع.

ق63: الثااااالث إيكاردي.

ق61: جووول ثاني لباريس سجله كيليان مبابي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق7: جووول باريس يتقدم سريعا عن طريق ماورو إيكاردي.

انطلاق اللقاء

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- يوفنتوس ولوكوموتيف (طالع دقيقة بدقيقة)

انتهت

ق79: ديبالااااا يضع السيدة العجوز في المقدمة.

ق77: باولو ديبالا يتعادل للبيانكونيري من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30: جوووول الضيوف يفاجئون يوفنتوس بهدف التقدم عن طريق أليكسي ميرانتشوك.

انطلاق اللقاء

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- مانشستر سيتي وأتالانتا (طالع دقيقة بدقيقة)

انتهت

ق83: طرد فيل فودين.

ق69: سترلينج هاااااتريك والخامس لسيتي.

ق64: سترلينج والرااااابع.

ق58: الثاااالث سترلينج من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تبادل رائع للتمريرات.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق38: جووول التقدم أجويرووو من جديد من ركلة جزاء.

ق34: سيرخيو أجويروووو يتعادل للسماوي.

ق27: أتالانتاااا يتقدم على سيتي من ركلة جزاء سجلها روسلان مالينوفسكي.

انطلاق اللقاء

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- توتنام وريد ستار (طالع دقيقة بدقيقة)

انتهت

ق72: هاري كين يضيف الخامس.

ق57: إيريك لاميا يواصل تألقه ويسجل الرابع بعدما صنع هدفين.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44: الديوك يسجلون الثالث عن طريق سون الذي أضاف ثاني أهدافه.

ق16: جووول ثاني سون هيونج مين.

⚪️ Kane heads Spurs ⚪️ Son fires in second ⚪️ Two assists for Lamela #UCL pic.twitter.com/veMmlvc9BI — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 22, 2019

ق9: جووول التقدم لتوتنام عن طريق هاري كين.

انطلاق اللقاء

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- أولمبياكوس وبايرن ميونيخ (طالع دقيقة بدقيقة)

انتهت

ق79: أولمبياكوس يقلص الفارق مسجلا هدفه الثاني عن طريق جوليرمي.

ق75: كورينتن توليسو يضيف الثالث للفريق البافاري.

ق62: بايرن يضيف الثاني عن طريق ليفاندوفسكي أيضا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق34: جووول بايرن يتعادل عن طريق روبيرت ليفاندوفسكي.

ق23: جووول التقدم لأولمبياكوس عن طريق يوسف العربي.

انطلاق اللقاء