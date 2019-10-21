البدري: رحبت بشدة بتواجد متعب في الجهاز الفني للمنتخب ولكن

الإثنين، 21 أكتوبر 2019 - 23:14

كتب : FilGoal

الأهلي - غالي متعب البدري

كشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن ترحيبه سابقا بتواجد عماد متعب في منصب مدير الكرة في المنتخب.

ويتولى محمد بركات منصب مدير المنتخب، بينما يتواجد الثنائي طارق مصطفى أحمد أيوب كمدرب عام مع سيد معوض كمدرب مساعد وأيمن طاهر كمدرب حراس مرمى.

وتحدث البدري عن اختيار الجهاز الفني قائلا: "عندما تحدث معي عمرو الجنايني –رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة- لإخطاري بتولي مهمة تدريب المنتخب، كان هناك بعض الترشيحات كأسماء في الجهاز الفني".

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وأوضح خلال ظهوره عبر قناة الحدث "كانت هناك أسماء مثل أيمن طاهر وطارق مصطفى، وأسماء أخرى لن أتطرق للحديث لها الآن".

وتابع "وعندما عدت للقاهرة وتحدثنا سويا، رشحت أسماء مثل سيد معوض وأحمد أيوب".

وعن منصب مدير الكرة، قال البدري: "الثنائي محمد بركات وعماد متعب كان مرشح لمنصب مدير الكرة".

وأشار "لم يكن لدي أي اعتراض على اسم متعب أو اسم بركات. كنت مرحبا بشدة بتواجد متعب في منصب مدير الكرة ولم اعترض عليه نهائيا".

وأردف "ولكن لابد أن يعرف الجميع إن اختيار منصب مدير الكرة يكون لاتحاد الكرة وليس للجهاز الفني".

وشرح "لا يوجد مؤسسة كبيرة وكيان كبير في كرة القدم، يجعل الجهاز الفني هو من يختار مدير الكرة. على سبيل المثال; الأهلي يُعين مدير الكرة وبعد ذلك يتعاقد مع مدرب جديد ويجعله يختار جهاز الفني، نفس حال الزمالك ومنتخب مصر".

واستمر "كنت مرحبا بمتعب وبركات وفي النهاية تم الاستقرار على اسم محمد بركات".

وأشار "بركات شخص مميز للغاية وأنا سعيد للغاية بحماسه وتركيزه مع المنتخب. اختياراتي كانت إيجابية وسعيد بالجهاز الفني للمنتخب".

ويواجه منتخب مصر نظيره الكيني في الـ 14 من شهر نوفمبر المقبل في الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا.

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