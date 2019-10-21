عودة للانتصارات.. المصري يهزم نادي مصر ويرتقي سبعة مراكز في الترتيب

بعد خسارتين متتاليتين. عاد النادي المصري للانتصارات بالفوز على نادي مصر بهدفين مقابل لا شيء على استاد الجيش بالسويس، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

سجل عماد فتحي ومفتاح طقطق هدفا النادي المصري في اللقاء.

ورفع الفوز رصيد المصري للنقطة السابعة في المركز الرابعة، فيما تجمد رصيد نادي مصر عند النقطة الثالثة في المركز الـ14.

وصف المبارة

بدأ المصري اللقاء ضاغطا، وبالفعل سجل أولى الأهداف مبكرا.

عرضية من مفتاح طقطق في الدقيقة التاسعة، فشل الحارس وليد توفيق في الإمساك بها، ليتابعها عماد فتحي في المرمى، مسجلا أولى أهدافه مع فريقه الجديد.

ضغط المصري تواصل من الجهة اليسرى، أرسل مفتاح طقطق عرضية أرضية في الدقيقة الـ18، وقابلها محمود وادي بلمسة فوق المرمى بقليل.

نادي مصر رد في الدقيقة الـ24، وسدد علاء عطا بقوة لكن أحمد مسعود تألق وحولها إلى ركنية.

الدقيقة الـ28 شهدت خطورة جديدة للمصري. عرضية من طقطق، حولها محمود وادي برأسية لكن وليد توفيق تصدى لها بصعوبة.

حسم اللقاء

ثم جاء هدف الحسم في الدقيقة الـ37. مفتاح طقطق كالعادة توغل على الجهة اليسرى وراوغ المدافع ببراعة، قبل أن يسدد بيسراه في المرمى مسجلا الهدف الثاني، لينتهي الشوط الأول بتقدم المصري بهدفين.

الشوط الثاني

مثلما أنهى الشوط الأول متألقا، بدأ اللاعب الدولي الليبي متألقا. مفتاح طققط انفرد بالمرمى، لكنه سدد بجانب القائم بقليل هذه المرة.

هجوم نادي مصر

عبد الناصر محمد مدرب نادي مصر دفع بمؤمن إبراهيم في الدقيقة الـ64 بدلا من إسلام صالح.

نادي مصر تولى المبادرة أخيرا، وبدأ مبادلة المصري الضغط.

مصطفى سلطان راوغ بمهارة في الدقيقة الـ69 ثم سدد بقوة، لكن مسعود حولها إلى ركنية أيضا.

وكانت اللقطة الأخطر في الدقيقة الـ70. تصويبة قوية من فرتادو ارتطمت بالقائم الأيسر لمسعود.

تدخلات فنية

إيهاب جلال أدرك خطورة الموقف، ودفع بفريد شوقي في الدقيقة الـ71 بدلا من حسن علي.

وكاد المصري يجهز على نادي مصر تماما في الدقيقة الـ79. بينية ساقطة من إيزي إيميكا، حولها بهاء مجدي برأسية، لكن وليد توفيق تصدى لها ببراعة.

والتبديل الثاني لناي مصر كان بدخول محمد نصر بدلا من رضا الويشي.

ثم كان التبديل لثاني للمصري في الدقيقة الـ78. زياد فرج ناشئ المصري شارك بدلا من عماد فتحي. زياد فرج مواليد عام 2002 ويبلغ من العمر 17 عاما.

وكان عمرو موسى آخر تبديلات المصري في الدقيقة الـ90 بدلا من سعيدو سيمبوري.

ولم يشهد الوقت الضائع أي جديد، ليصفر محمد حسن حكم اللقاء، معلنا النهاية، وينتهي اللقاء بفوز المصري بهدفين.

فوز المصري رفع رصيده للنقطة السابعة بعد خسارتين متتاليتين أمام الاتحاد السكندري ومصر للمقاصة، فيما تجمد رصيد نادي مصر عند النقطة الثالثة في المركز الـ14.