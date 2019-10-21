يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري ونادي مصر، في بطولة الدوري.

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ق. 28 عرضية رائعة من طقطق ومحمود وادي يحولها برأسية لكن وليد توفيق حارس مصر يحولها إلى ركنية.

ق. 24 تصويبة قوية من علاء عطا وأحمد مسعود يتألق في تحويلها إلى ركنية.

ق. 18 عرضية أرضية من طقطق يقابلها وادي بلمسة فوق المرمى.

ق. 9 جووووول أول للمصري عن طريق عماد فتحي. عرضية من مفتاح طقطق أخأ الحارس في الإمساك بها، ليتابعها عماد فتحي في المرمى.

بداية المباراة