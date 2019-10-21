انتهت في الدوري – المصري (2) نادي مصر (0) نهاية اللقاء

الإثنين، 21 أكتوبر 2019 - 19:32

كتب : FilGoal

لاعبو المصري يحتفلون بهدف سعيدو سيمبوري أمام الإسماعيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري ونادي مصر، في بطولة الدوري.

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نهاية اللقاء

ق. 70 فريد شوقي يشارك بدلا من حسن علي,

ق. 69 أسامة سلطان يراوغ ببراعة ويسدد لكن مسعود يتألق

ق. 46 مفتاح طقطق ينفرد بالمرمى ويهدر الثالث

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 37 جووووول ثاني. مفتاح طقطق يراوغ مدافع مصر ويسدد بيسراه مسجلا الثاني.

ق. 28 عرضية رائعة من طقطق ومحمود وادي يحولها برأسية لكن وليد توفيق حارس مصر يحولها إلى ركنية.

ق. 24 تصويبة قوية من علاء عطا وأحمد مسعود يتألق في تحويلها إلى ركنية.

ق. 18 عرضية أرضية من طقطق يقابلها وادي بلمسة فوق المرمى.

ق. 9 جووووول أول للمصري عن طريق عماد فتحي. عرضية من مفتاح طقطق أخأ الحارس في الإمساك بها، ليتابعها عماد فتحي في المرمى.

بداية المباراة

في الدوري المصري نادي مصر

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