يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الإنتاج الحربي أمام بيراميدز في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

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وتنطلق المباراة في الخامسة والنصف مساءً على ملعب السلام.

** انتهت

** تسديدة صاروخية من وجه القدم الخارجي تهز شباك الشناوي

** ق82 جوووووووووووول هدف ثاني ولا أروع ولا أجمل للإنتاج من محمد فييرا

** ق78 جوووووووووووول معاذ الحناوي والهدف الأول للإنتاج من علامة الجزاء

** ق78 ركلة جزاء للإنتاج الحربي بعد لمسة يد على محمد حمدي.

** ركلة حرة ولا أروع من عبد الله السعيد هزت الشباك.

** ق65 جوووووووووووول عبد الله السعيد يا ربااااه والهدف الثالث لـ بيراميدز

** انطلاق الشوط الثاني

** نهاية الشوط الأول.. بيراميدز (2) - (0) الإنتاج الحربي

** استراحة

** تمريرة ولا أروع من السعيد إلى تراوري والأخير يهز الشباك.

** ق44 جوووووووووووول تراوري والهدف الثاني لـ بيراميدز

** لعبة ثنائية رائعة بين تراوري والسعيد والأخير يهز الشباك.

** ق39 جوووووووووووول عبد الله السعيد والهدف الأول لـ بيراميدز

** ق9 تغيير أول مبكر لـ دجلة.. خروج محمد رجب للإصابة ومشاركة مامادو نياس

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة