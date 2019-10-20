انتهت قمة إنجلترا - يونايتد (1) ليفربول (1) نهاية اللقاء بالتعادل

الأحد، 20 أكتوبر 2019 - 17:12

كتب : FilGoal

لالانا - ليفربول - مانشستر يونايتد

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة القمة في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشستر يونايتد وليفربول يوم الأحد.

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نهاية اللقاء بالتعادل

ق. 93 تبديل ثان من سولشاير بدخول ويليامز بدلا من أندرياس بيريرا

ق. 91 تصويبة صاروخية من تشامبيرلين بجانب القائم

ق. 88 تصويبة قوية من ترينت أرنولد فوق المرمى بقليل.

ق. 85 جوووووول التعادل من أدم لالانا. عرضية من روبيرتسون تمر من الجميع ويقابلها لالانا في المرمى.

ق. 84 أنتوني مارسيال يشارك بدلا من راشفورد

ق. 83 فريد يسدد بقوة ولكن بجانب القائم أيضا

ق. 82 عودة نابي كيتا بدلا من الإصابة. يشارك بدلا من فينالدوم.

ق. 72 تصويبة جديدة من فريد في الشباك الخارجية

ق. 69 تبديل ثان لليفربول بدخول أدم لالانا بدلا من جوردان هندرسون

ق. 66 تصويبة قوية من ماركوس راشفورد لكن بجانب القائم بقليل.

ق. 59 تبديل أول لليفربول بدخول أوكس تشامبيرلين بدلا من ديفوك أوريجي.

ق. 58 دانييل جيمس يسقط على الأرض مجددا

ق.49 إصابة دانييل جيمس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد 1-صفر

ق 45: الـVAR يلغي هدف التعادل بعدما لمست الكرة يد ساديو ماني

ق 44: جوووووووول ماني يسجل التعادل

ق 36: جووووووووول راشفورد يسجل الهدف الأول لمانشستر يونايتد بعد عرضية من دانييل جيمس

ق 33: أوووووه فيرمينو يهدر أسهل فرصة لليفربول بعد انطلاقة رائعة من ماني من الناحية اليمين ثم مرر له الكرة أمام المرمى لكنه سدد كرة ضعيفة في يد دي خيا

ق 25: انطلاقه من ماكتومناي وتسديدة ضعيفة في يد أليسون

ق.13 جورجينو فينالدوم ينطلق ببراعة من وسط الملعب ويطلق تسديدة أرضية يمسكها دي خيا بسهولة

بداية المباراة

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد ليفربول

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