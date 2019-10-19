انتهى الدوري الإنجليزي - تشيلسي 1 نيوكاسل 0.. توتنام 1 واتفورد 1

السبت، 19 أكتوبر 2019 - 15:47

كتب : FilGoal

لاعبو تشيلسي يحتفلون بالهدف في ساوثامبتون

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

في العاصمة لندن يستضيف تشيلسي فريق نيوكاسل يونايتد، اضغط هنا لتتابع المباراة لحظة بلحظة

تشيلسي 1 (ألونسو - ق73) نيوكاسل يونايتد 0

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ويلعب أستون فيلا، الذي يضم محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي، ضد برايتون، اضغط هنا لتتابع المباراة لحظة بلحظة

أستون فيلا 2 (جريليش - ق45+2.. تارجت - ق94) برايتون 1 (ويبستر - ق21)

**محمود تريزيجيه دخل الملعب في الدقيقة 63 بدلا من هوريهان (أستون فيلا)

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ويواجه توتنام فريق واتفورد، اضغط هنا لتتابع المباراة لحظة بلحظة

توتنام 1 (آلي - ق86) واتفورد 1 (دوكوري - ق6)

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اضغط هنا لتتابع مباراة ليستر سيتي وبيرنلي

ليستر 2 (فاردي - ق45.. تيليمانس - ق74) بيرنلي 1 (وود - ق26)

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واضغط هنا لتتابع مباراة ولفرهامبتون وساوثامبتون

ولفرهامبتون 1 (خيمينيز - ق61) ساوثامبتون 1 (إنجس - ق53)

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واضغط هنا لتتابع مباراة بورنموث ونورويتش سيتي

بورنموث 0 نورويتش 0

الدوري الإنجليزي

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