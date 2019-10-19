انتهى الدوري الإنجليزي - تشيلسي 1 نيوكاسل 0.. توتنام 1 واتفورد 1
السبت، 19 أكتوبر 2019 - 15:47
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.
في العاصمة لندن يستضيف تشيلسي فريق نيوكاسل يونايتد، اضغط هنا لتتابع المباراة لحظة بلحظة
تشيلسي 1 (ألونسو - ق73) نيوكاسل يونايتد 0
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ويلعب أستون فيلا، الذي يضم محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي، ضد برايتون، اضغط هنا لتتابع المباراة لحظة بلحظة
أستون فيلا 2 (جريليش - ق45+2.. تارجت - ق94) برايتون 1 (ويبستر - ق21)
**محمود تريزيجيه دخل الملعب في الدقيقة 63 بدلا من هوريهان (أستون فيلا)
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ويواجه توتنام فريق واتفورد، اضغط هنا لتتابع المباراة لحظة بلحظة
توتنام 1 (آلي - ق86) واتفورد 1 (دوكوري - ق6)
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اضغط هنا لتتابع مباراة ليستر سيتي وبيرنلي
ليستر 2 (فاردي - ق45.. تيليمانس - ق74) بيرنلي 1 (وود - ق26)
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واضغط هنا لتتابع مباراة ولفرهامبتون وساوثامبتون
ولفرهامبتون 1 (خيمينيز - ق61) ساوثامبتون 1 (إنجس - ق53)
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واضغط هنا لتتابع مباراة بورنموث ونورويتش سيتي
بورنموث 0 نورويتش 0