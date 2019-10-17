مدرب الإسماعيلي يوجه رسائل للاعبيه قبل مواجهة حرس الحدود

الخميس، 17 أكتوبر 2019 - 23:18

كتب : ياسر الشريف

ميودراج بيسيتش - مدرب الإسماعيلي

أكد ميودراج يسيتش المدير الفني للإسماعيلي أن مواجهة فريقه أمام حرس الحدود تحتاج لتركيز كبير من جانب اللاعبين.

ويلتقى الإسماعيلي مع حرس الحدود يوم الجمعة ضمن منافسات الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري.

وقال الصربي في اجتماعه مع اللاعبين "فريق حرس الحدود صعب ويحتاج لحالة عالية من التركيز طوال أحداث المباراة".

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وتابع للاعبيه "لقد فزنا خارج ملعبنا أمام وادي دجلة ونحتاج لمواصلة الانتصارات خاصة وأننا حصلنا على بعض من الراحة بعد توقف المسابقة إضافة لخوض المباراة على ملعبنا".

وأشار "نحتاج للفوز حتى يرفع معنوياتنا. نحن مقبلون على خوض لقاء مهم أمام الجزيرة الإماراتي فى البطولة العربية".

وأتم الصربي للاعبيه "سأختار من أراه قادرا على تحقيق أهدافنا، وسوف يأتي دور الجميع من منطلق حاجتنا لكل المتوافر والمستعد من اللاعبين في إطار تتابع المباريات والبطولات".

الإسماعيلي

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