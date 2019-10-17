يقدم لكم FilGoal.com متابعة مباشرة لمباراة مصر للمقاصة والمصري، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

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مصر للمقاصة ضد المصري (0/0)

نهاية المباراة

ق. 90 عرضية من العراقي يقابلها أحمد جمعة برأسية فوق المرمى بقليل.

ق. 85 جووول أول لمصر للمقاصة عن طريق صلاح أمين.

ق. 84 ركلة جزاء لمصر للمقاصة.

ق. 65 تصويبة رائعة من أوستن أموتو فوق المرمى بقليل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

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إنبي ضد الإنتاج الحربي (1/0)

نهاية المباراة

ق.55 جوووول أول للإنتاج الحربي عن طريق محمد رجب.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

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