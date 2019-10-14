يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة منتخب مصر الودية أمام بوتسوانا.

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ويعد لقاء مصر أمام بوتسوانا هو الأول للفراعنة تحت قيادة حسام البدري.

** ق80 عمر جابر بدلا من طارق حامد

** عرضية من محمود علاء يستقبلها حمدي فتحي بلمسة في الشباك

** ق73 جووووووول حمدي فتحي يسجل الهدف الأول لـ منتخب مصر

** ق68 مشاركة حسام حسن بدلا من كوكا

** ق60 محمد عواد يشارك بدلا من الشناوي

** ق59 أفشة بدلا من عبد الله السعيد

** ق53 حمدي فتحي بدلا من النني

** حمدي فتحي يستعد للمشاركة

** الشوط الثاني

** مصر (0) - (0) بوتسوانا

** نهاية الشوط الأول

** دقيقتان كوقت بدلا من ضائع

** ق37 بطاقة صفراء لـ مدرب بوتسوانا بسبب الاعتراضات

** ركلة حرة يسددها السعيد ولكن سهلة في يد حارس بوتسوانا

** ق30 مصر (0) - (0) بوتسوانا

** ق29 فرصة جديدة للمنتخب ولكن تسديدة كوكا جاءت ضعيفة قبل أن يحتسب الحكم ركلة حرة ضد منتخب مصر

** تدخل قوي على طارق حامد في الدقيقة 26 واللاعب يكمل اللقاء بشكل طبيعي

** ق20 مصر (0) - (0) بوتسوانا

** ق18 فرصة جديدة للمنتخب عن طريق تريزيجيه بعد تمريرة السعيد ولكن حارس بوتسوانا يتصدى

** ق16 فرصة أولى خطيرة لمنتخب مصر من رأسية كوكا بعد عرضية الشحات

** مرور 10 دقائق بلا أي خطورة

** مصر (0) - (0) بوتسوانا

** انطلاق المباراة

** المباراة تنطلق في السابعة مساءً على ملعب برج العرب