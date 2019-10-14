محدّث انتهت – مصر (1) - (0) بوتسوانا
الإثنين، 14 أكتوبر 2019 - 18:30
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة منتخب مصر الودية أمام بوتسوانا.
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ويعد لقاء مصر أمام بوتسوانا هو الأول للفراعنة تحت قيادة حسام البدري.
** ق80 عمر جابر بدلا من طارق حامد
** عرضية من محمود علاء يستقبلها حمدي فتحي بلمسة في الشباك
** ق73 جووووووول حمدي فتحي يسجل الهدف الأول لـ منتخب مصر
** ق68 مشاركة حسام حسن بدلا من كوكا
** ق60 محمد عواد يشارك بدلا من الشناوي
** ق59 أفشة بدلا من عبد الله السعيد
** ق53 حمدي فتحي بدلا من النني
** حمدي فتحي يستعد للمشاركة
** الشوط الثاني
** مصر (0) - (0) بوتسوانا
** نهاية الشوط الأول
** دقيقتان كوقت بدلا من ضائع
** ق37 بطاقة صفراء لـ مدرب بوتسوانا بسبب الاعتراضات
** ركلة حرة يسددها السعيد ولكن سهلة في يد حارس بوتسوانا
** ق30 مصر (0) - (0) بوتسوانا
** ق29 فرصة جديدة للمنتخب ولكن تسديدة كوكا جاءت ضعيفة قبل أن يحتسب الحكم ركلة حرة ضد منتخب مصر
** تدخل قوي على طارق حامد في الدقيقة 26 واللاعب يكمل اللقاء بشكل طبيعي
** ق20 مصر (0) - (0) بوتسوانا
** ق18 فرصة جديدة للمنتخب عن طريق تريزيجيه بعد تمريرة السعيد ولكن حارس بوتسوانا يتصدى
** ق16 فرصة أولى خطيرة لمنتخب مصر من رأسية كوكا بعد عرضية الشحات
** مرور 10 دقائق بلا أي خطورة
** مصر (0) - (0) بوتسوانا
** انطلاق المباراة
** المباراة تنطلق في السابعة مساءً على ملعب برج العرب