مدرب كرواتيا يكشف تفاصيل إصابة مودريتش

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 - 01:26

كتب : محرر في الجول

مودريتش ضد منتخب ويلز

كشف زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا عن تفاصيل إصابة نجمه لوكا مودريتش خلال مواجهة ويلز.

وتعرض مودريتش للإصابة خلال تعادل منتخب كرواتيا مع ويلز 1-1 في الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية، وفشلت محاولات طاقم كرواتيا الطبي في علاجه ليخرج من الملعب مستبدلا.

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وقال داليتش: "تلقى مودريتش ضربة، ولكنها كانت مؤلمة للغاية ولذلك خرج من الملعب".

وتابع "سيحتاج إلى راحة لمدة يومين أو ثلاثة أيام، وأتمنى أن تكون الأمور على ما يرام".

وبالإضافة إلى مودريتش، تعرض جاريث بيل زميله في ريال مدريد ولاعب منتخب ويلز للإصابة في المباراة.

يذكر أن ريال مدريد يواجه برشلونة في كلاسيكو الجولة العاشرة من الليجا يوم 26 أكتوبر الجاري.

بيل مودريتش ريال مدريد برشلونة

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