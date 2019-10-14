بالفيديو - جوندوجان يتألق في اكتساح ألمانيا لإستونيا.. وفينالدوم يسجل هدفي فوز هولندا

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 - 00:29

كتب : محرر في الجول

ألمانيا

تألق إلكاي جوندوجان وسجل هدفين وصنع الثالث في اكتساح ألمانيا لإستوينا 3-0 في الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وعاد مانويل نوير لحراسة عرين الماكينات بعدما لعب مارك أندريا تير شتيجن أساسيا في المباراة السابقة ضد الأرجنتين وديا والتي انتهت بالتعادل 2-2.

ولم يتأثر منتخب ألمانيا بالطرد المبكر لإيمري تشان في الدقيقة 14.

أخبار متعلقة

لعنة على ريال مدريد.. إصابة مودريتش وبيل في التعادل بين كرواتيا وويلز طرح تذاكر ودية مصر وبوتسوانا للجماهير صباح الإثنين منتخب مصر: 4 تبديلات فقط في ودية بوتسوانا بالفيديو - بولندا وروسيا يتأهلان لـ يورو 2020

وافتتح جوندوجان التسجيل للماكينات الألمانية في الدقيقة 51.

ثم أضاف هدف ثان في الدقيقة 57.

وصنع نجم مانشستر سيتي الهدف الثالث لتيمو فيرنر في الدقيقة 71.

وفي مباراة أخرى، واصل جورجينيو فينالدوم تألقه مع منتخب هولندا وسجل هدفي فوز بلاده على بيلاروسيا 2-1.

افتتح نجم ليفربول التسجيل في الدقيقة 32 من رأسية متقنة.

وأضاف الثاني في الدقيقة 41 من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

لكن بيلاروسيا قلصت الفارق في الدقيقة 53 بهدف من رأسية ستانيسلو دراهون.

ورفعت هولندا رصيدها إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة بالتساوي مع ألمانيا، لكن تتفوق عليها بفارق المواجهات المباشرة.

ألمانيا هولندا

نرشح لكم

أخر الأخبار

أمير مرتضى: نتقابل في نهاية الموسم.. تذكروا ما حدث في 2019 6 ساعة | مصر
مدرب كرواتيا يكشف تفاصيل إصابة مودريتش 6 ساعة | أوروبا
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 14-10-2019 والقنوات الناقلة.. الظهور الأول لكتيبة البدري 6 ساعة | مصر
جيجز يطمئن ريال مدريد بعد إصابة بيل 6 ساعة | أوروبا
غريب: كلام الجهاز الفني مع اللاعبين أهم من الاستعانة بطبيب نفسي 6 ساعة | منتخب مصر
محمد محمود يكشف مفاجأة: أحمد عيد عبد الملك أول من رشحني للأهلي 7 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 يجلس وحيدا على عرش إفريقيا لليد.. الزمالك يقهر سبورتنج ويتوج باللقب الـ 12 2 لجنة مسابقات كاف لـ في الجول: إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت 3 حوار في الجول – فايلر: رمضان يساعد نفسه.. سأفعل كل ما في وسعي للنجاح في الأهلي ولكن 4 أول رد رسمي من الأهلي على "توقيع كهربا"

قد ينال إعجابك