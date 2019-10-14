بالفيديو - بولندا وروسيا يتأهلان لـ يورو 2020

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 - 00:08

كتب : محرر في الجول

روسيا

خطف منتخب بولندا فوزا على ضيفه مقدونيا 2-0 اليوم الأحد في الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة ليورو 2020 ضمن به التأهل للبطولة.

ورفع منتخب بولندا رصيده إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة بفارق 8 نقاط عن منتخب مقدونيا صاحب المركز الثالث، وقبل جولتين من نهاية التصفيات.

افتتح برزيمايسلو فرانكوفسكي في الدقيقة 74 من صناعة روبرت ليفاندوفسكي.

أخبار متعلقة

لعنة على ريال مدريد.. إصابة مودريتش وبيل في التعادل بين كرواتيا وويلز تقرير إيطالي: ريال مدريد وبرشلونة يراقبان لاعب وسط نابولي راموس.. مصاص الدماء بالفيديو - الأرجنتين تسحق الإكوادور بسداسية للمرة الرابعة في تاريخها

وأضاف أركاديوز ميليك الهدف الثاني من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وبذلك، يحافظ منتخب بولندا على مشاركته في اليورو للنسخة الرابعة على التوالي.

وفي نفس المجموعة، عزز منتخب النمسا من فرصه في التأهل حيث فاز على مضيفه سلوفينيا 1-0 بهدف ستيفان بوش.

ورفع منتخب النمسا رصيده إلى 16 نقطة في وصافة المجموعة، ويضمن له الفوز في المباراة المقبلة ضد مقدونيا التأهل للبطولة.

وفي المجموعة التاسعة، ضمن منتخب روسيا التأهل لليورو بالفوز على مضيفه قبرص 5-0.

ولعب دينيس تشيرشيف دور البطولة بتسجيل هدفين في الدقيقتين التاسعة و90 وصناعة هدفين لماجوميد أوزدييف في الدقيقة 22 ولأرتيم دزيوبا في الدقيقة 79.

وسجل ألكسندر جولوفين هدفا في الدقيقة 89.

ورفع منتخب روسيا رصيده إلى 21 نقطة في وصافة المجموعة ليضمن التأهل مع منتخب بلجيكا المتصدر بـ24 نقطة.

روسيا بولندا

نرشح لكم

أخر الأخبار

أمير مرتضى: نتقابل في نهاية الموسم.. تذكروا ما حدث في 2019 6 ساعة | مصر
مدرب كرواتيا يكشف تفاصيل إصابة مودريتش 6 ساعة | أوروبا
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 14-10-2019 والقنوات الناقلة.. الظهور الأول لكتيبة البدري 6 ساعة | مصر
جيجز يطمئن ريال مدريد بعد إصابة بيل 6 ساعة | أوروبا
غريب: كلام الجهاز الفني مع اللاعبين أهم من الاستعانة بطبيب نفسي 6 ساعة | منتخب مصر
محمد محمود يكشف مفاجأة: أحمد عيد عبد الملك أول من رشحني للأهلي 7 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 يجلس وحيدا على عرش إفريقيا لليد.. الزمالك يقهر سبورتنج ويتوج باللقب الـ 12 2 لجنة مسابقات كاف لـ في الجول: إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت 3 حوار في الجول – فايلر: رمضان يساعد نفسه.. سأفعل كل ما في وسعي للنجاح في الأهلي ولكن 4 أول رد رسمي من الأهلي على "توقيع كهربا"

قد ينال إعجابك