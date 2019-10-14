بالفيديو - بولندا وروسيا يتأهلان لـ يورو 2020

خطف منتخب بولندا فوزا على ضيفه مقدونيا 2-0 اليوم الأحد في الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة ليورو 2020 ضمن به التأهل للبطولة.

ورفع منتخب بولندا رصيده إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة بفارق 8 نقاط عن منتخب مقدونيا صاحب المركز الثالث، وقبل جولتين من نهاية التصفيات.

افتتح برزيمايسلو فرانكوفسكي في الدقيقة 74 من صناعة روبرت ليفاندوفسكي.

وأضاف أركاديوز ميليك الهدف الثاني من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وبذلك، يحافظ منتخب بولندا على مشاركته في اليورو للنسخة الرابعة على التوالي.

وفي نفس المجموعة، عزز منتخب النمسا من فرصه في التأهل حيث فاز على مضيفه سلوفينيا 1-0 بهدف ستيفان بوش.

ورفع منتخب النمسا رصيده إلى 16 نقطة في وصافة المجموعة، ويضمن له الفوز في المباراة المقبلة ضد مقدونيا التأهل للبطولة.

وفي المجموعة التاسعة، ضمن منتخب روسيا التأهل لليورو بالفوز على مضيفه قبرص 5-0.

ولعب دينيس تشيرشيف دور البطولة بتسجيل هدفين في الدقيقتين التاسعة و90 وصناعة هدفين لماجوميد أوزدييف في الدقيقة 22 ولأرتيم دزيوبا في الدقيقة 79.

وسجل ألكسندر جولوفين هدفا في الدقيقة 89.

ورفع منتخب روسيا رصيده إلى 21 نقطة في وصافة المجموعة ليضمن التأهل مع منتخب بلجيكا المتصدر بـ24 نقطة.