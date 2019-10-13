لعنة على ريال مدريد.. إصابة مودريتش وبيل في التعادل بين كرواتيا وويلز

الأحد، 13 أكتوبر 2019 - 23:21

كتب : محرر في الجول

إصابة مودريتش و بيل

سجل جاريث بيل هدفا تعادل به لمنتخب ويلز مع كرواتيا 1-1 في الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية.

لكن بيل بالإضافة إلى لوكا مودريتش زميله في ريال مدريد وقائد منتخب كرواتيا تعرضا للإصابة في المباراة.

وافتتح منتخب كرواتيا التسجيل مبكرا عن طريق نيكولا فلاسيتش في الدقيقة 14.

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وسدد فلاسيتش الكرة من خارج منطقة الجزاء بعدما هيأ له برونو بيتكوفيتش الكرة بطريقة رائعة.

وقبل نهاية الشوط الأول، نجح بيل في إدراك التعادل لمنتخب ويلز بهدف جميل بعد توغل داخل منطقة جزاء وصيف كأس العالم 2018.

وبدأت متاعب ريال مدريد في الشوط الثاني مع مودريتش الذي سقط مصابا وفشل محاولات طاقم كرواتيا الطبي في علاجه ليخرج من الملعب مستبدلا.

فيما اضطر بيل إلى إكمال المباراة مصابا بعدما أنهى منتخب ويلز تغييراته.

ورفع منتخب كرواتيا رصيده إلى 14 نقطة في صدارة المجموعة بفارق نقطتين عن المجر الوصيف، فيما رفع منتخب ويلز رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع.

يذكر أن ريال مدريد يواجه برشلونة في كلاسيكو الجولة العاشرة من الليجا يوم 26 أكتوبر الجاري.

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