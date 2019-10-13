عمر العيوني يكشف أسباب اختيار الانضمام لبيراميدز

كشف التونسي الدولي عمر العيوني أسباب اختيار الانضمام لصفوف بيراميدز من بودو جليمت النرويجى.

عمر العيوني النادي : بيراميدز بيراميدز

وانضم أفضل لاعب في الدوري النرويجي الموسم الماضي إلى صفوف بيراميدز، وصنع هدفا في ظهوره الأول مع فريقه المصري الجديد ضد طنطا.

وقال العيوني للصحفيين في تونس: "الكرة المصرية تشبه التونسية والطقس أيضا يشبهنا".

وتابع "عمري 27 سنة ولعبت طوال هذه السنين في أوروبا، ثم جاءت فرصة جيدة للعب في مصر".

وأتم "أريد أن أفوز ببطولة وألعب في إفريقيا".

وكان العيوني ضمن قائمة منتخب تونس لمواجهة الكاميرون وديا، والتي انتهت بالتعادل السلبي أمس السبت.