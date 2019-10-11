سيميوني: تأثير رحيل لوكاس أكثر ألما من جريزمان على أتليتكو

افتقد أتليتكو مدريد الإسباني أكثر من اسم في الصيف الماضي عقب رحيل عدد كبير من لاعبي الفريق وأبرزهم الثنائي الفرنسي لوكاس هيرنانديز وأنطوان جريزمان.

الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد يعتقد أن تأثير رحيل لوكاس أكثر ألما للفريق من جريزمان.

سيميوني تحدث لإذاعة كادينا سير الإسبانية قائلا: "الرحيل الأكثر ألما على الفريق هو لوكاس هيرنانديز، تدرج في أكاديمية النادي ويؤلم أكثر من رحيل جريزمان".

جريزمان انضم لصفوف برشلونة في المقابل رحل لوكاس إلى بايرن ميونيخ الألماني ليصبح أغلى لاعب في تاريخ الدوري الألماني.

وعن علاقته بالفرنسي المُنتقل لبرشلونة عقب رحيله واصل "تحدثت معه في عدة مناسبات منذ رحيله، أنه في المكان الذي أراده".

وأضاف "جريزمان شخص متواضع ولا يتحدث كثيرا وهادئ، ليس لدي شك فيما يقدمه، وكل شيء يعتمد على أرنستو فالفيردي".

كما أشاد بتطور الغاني توماس بارتي "الموسم الماضي تم انتقادي لمشاركة رودري كثيرا على حسابه، لكني توماس يلعب بشكل منتظم ولديه القدرة على التسجيل والأداء القوي".

وعن أداء هجوم أتليتكو مدريد الموسم الحالي "كنت أتمنى أن يسجلوا أكثر، الفريق أفضل مما كان عليه في السنوات الأخيرة".

وأتم "من الدفاع إلى الهجوم الفريق جيد ويحتاج فقط للإنهاء الفرص بشكل جيد، دييجو كوستا وألفارو موراتا مهمين في خطط النادي، وأنا واثق من تحسنهم".

ويتصدر الشاب البرتغالي جواو فيليكس ترتيب الهدافين برصيد هدفين للروخيبلانكوس مقابل هدف لكل من كوستا وموراتا.