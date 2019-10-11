مواعيد مباريات اليوم الجمعة 11-10-2019 والقنوات الناقلة..مصر ومواجهات أوروبية

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 - 00:33

كتب : FilGoal

مصر الأوليمبي - السعودية الأوليمبي

التوقف الدولي مستمر، ومباريات المنتخبات حول العالم مستمرة.. أهلا بكم في يوم الجمعة الكروي.

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منتخب مصر الأوليمبي يواجه منتخب جنوب إفريقيا الأوليمبي في الثامنة مساءً في لقاء لن يذاع بقرار من شوقي غريب مدرب المنتخب.

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ويلعب منتخب المغرب أمام منتخب ليبيا وديا في التاسعة مساء على بي إن سبورتس 3.

أبرز مواجهات تصفيات كأس الأمم الأوروبية، ستكون بين التشيك وإنجلترا في التاسعة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 2.

ويحل منتخب فرنسا ضيفا على منتخب أيسلندا في التاسعة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 1.

مواجهة البرتغال أمام لوكسمبورج ستكون في التاسعة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 4.

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في أوروبا مواعيد مباريات مصر

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