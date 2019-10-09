بالفيديو - ميهايلوفيتش يبعث برسالة لجماهير بولونيا

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 - 22:01

كتب : FilGoal

سينيسا ميهايلوفيتش - بولونيا - الدوري الإيطالي

بعث الصربي سينيسا ميهايلوفيتش برسالة إلى جماهير بولونيا بعد تخطيه المرحلة الثانية من علاج سرطان الدم.

رسالة ميهايلوفيتش ظهرت في المباراة الودية التي جمعت أساطير بولونيا وريال مدريد احتفالا بتأسيس النادي الإيطالي منذ 110 عاما.

وقال ميهايلوفيتش مدرب بولونيا الموسم الحالي: "اعتذر عن عدم وجودي هنا معكم، لكنني خرجت من المستشفى أمس وأريد البقاء في منزلي وأقضي وقتا مع زوجتي وعائلتي، وأتمنى تفهّم هذا".

أخبار متعلقة

العنصرية الإيطالية خارج الملعب - منع مشجع من حضور المباريات.. وبولونيا يدافع عن ميهايلوفيتش بداية المرحلة الثانية من العلاج.. ميهايلوفيتش يغيب أمام بريشيا سكاي: ميهايلوفيتش يخرج من المستشفى سينيسا ميهايلوفيتش.. رحلة الـ 49 يوما في الحرب ضد السرطان

وتابع "أريد شكر الجميع، جماهير بولونيا والنادي وكل شيء فعلوه من أجلي، وتلك اللحظات التي بقيت فيها أقرب بالنسبة لي وحصلت على القوة في أوقات غير معتادة".

وأضاف "أحارب المرض لكنني متأكد من سير الأمور بشكل جيد، آمل الفوز في المعركة من أجلكم وعائلتي".

وأكمل "أريد أن أقول مرحبا للاعبي ريال مدريد، والاحتفال بمرور 110 عاما على بولونيا وجعل جماهير النادي فخورون".

وأتم "سأقول مرحبا لكريستيان كاريمبو وكلارنس سيدورف، أحبهم كثيرا وكذلك ماركو دي فايو نريد الفوز والقيام بشيء جيد دائما".

ميهايلوفيتش ظهر في أول مواجهتين لبولونيا في الموسم الحالي بالدوري على مقاعد الفريق الفنية، لكن عاد مرة أخرى للمستشفى من أجل بدء المرحلة الثانية.

ميهايلوفيتش بولونيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

أحمد مرتضى: الأهلي يجب أن يساندنا.. الزمالك ظُلم بإعادة مباراة جينيراسيون 54 دقيقة | إفريقيا
القيعي: التحكيم العقبة الرئيسية ضد الأهلي بدوري الأبطال.. ونتمنى مواجهة ريال مدريد يوميا ساعة | إفريقيا
القيعي: اعتزال أي لاعب شأن خاص به.. والبعض يفتعل المشاكل بسبب سير الأهلي بشكل جيد ساعة | الدوري المصري
الأهلي: السولية سيكون جاهزا خلال يومين.. ومتولي فرصه ضعيفة بالقمة ساعة | إفريقيا
القيعي: النجم لم يمنحنا ضمانات مالية بشأن كوليبالي.. والزمالك سيعبر جينيراسيون بفوز مريح ساعة | إفريقيا
نيمار: سوف أدافع عن باريس سان جيرمان بكل ما أملك 2 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 لجنة مسابقات كاف لـ في الجول: إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت 2 حوار في الجول – فايلر: رمضان يساعد نفسه.. سأفعل كل ما في وسعي للنجاح في الأهلي ولكن 3 ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن صلاح بعد لقاء سالزبورج رغم الإنجاز التاريخي للإنجليز 4 كلوب يفتح النار: صلاح مُلقى في غرفة خلع الملابس.. كيف يكون بخير؟

قد ينال إعجابك