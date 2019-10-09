بالفيديو - ميهايلوفيتش يبعث برسالة لجماهير بولونيا

بعث الصربي سينيسا ميهايلوفيتش برسالة إلى جماهير بولونيا بعد تخطيه المرحلة الثانية من علاج سرطان الدم.

رسالة ميهايلوفيتش ظهرت في المباراة الودية التي جمعت أساطير بولونيا وريال مدريد احتفالا بتأسيس النادي الإيطالي منذ 110 عاما.

وقال ميهايلوفيتش مدرب بولونيا الموسم الحالي: "اعتذر عن عدم وجودي هنا معكم، لكنني خرجت من المستشفى أمس وأريد البقاء في منزلي وأقضي وقتا مع زوجتي وعائلتي، وأتمنى تفهّم هذا".

وتابع "أريد شكر الجميع، جماهير بولونيا والنادي وكل شيء فعلوه من أجلي، وتلك اللحظات التي بقيت فيها أقرب بالنسبة لي وحصلت على القوة في أوقات غير معتادة".

وأضاف "أحارب المرض لكنني متأكد من سير الأمور بشكل جيد، آمل الفوز في المعركة من أجلكم وعائلتي".

وأكمل "أريد أن أقول مرحبا للاعبي ريال مدريد، والاحتفال بمرور 110 عاما على بولونيا وجعل جماهير النادي فخورون".

وأتم "سأقول مرحبا لكريستيان كاريمبو وكلارنس سيدورف، أحبهم كثيرا وكذلك ماركو دي فايو نريد الفوز والقيام بشيء جيد دائما".

ميهايلوفيتش ظهر في أول مواجهتين لبولونيا في الموسم الحالي بالدوري على مقاعد الفريق الفنية، لكن عاد مرة أخرى للمستشفى من أجل بدء المرحلة الثانية.