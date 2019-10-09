منافسو المصريين بالكونفدرالية - رأسية السعيد أمام يانج ولقاء وحيد أمام أندية بنين وسيشل

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 - 20:28

كتب : FilGoal

محمود وادي يحتفل بهدف المصري في ماليندي سيتي

قرعة متوازنة للأندية المصرية في كأس الكونفدرالية الإفريقية بدور الـ 32 مكرر أمام أندية بنين وسيشل وتنزانيا.

المصري وبيراميدز أمام أندية سيشل وتنزانيا، في المقابل الزمالك حال الخسارة سيتحول للكونفدرالية ليواجه منافسه من بنين.

لمطالعة تاريخ مواجهات يانج أفريكانز وأندية بنين وسيشل أمام الأندية المصرية في البطولات الإفريقية من هنا.

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