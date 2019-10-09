منافسو المصريين بالكونفدرالية - رأسية السعيد أمام يانج ولقاء وحيد أمام أندية بنين وسيشل

قرعة متوازنة للأندية المصرية في كأس الكونفدرالية الإفريقية بدور الـ 32 مكرر أمام أندية بنين وسيشل وتنزانيا.

المصري وبيراميدز أمام أندية سيشل وتنزانيا، في المقابل الزمالك حال الخسارة سيتحول للكونفدرالية ليواجه منافسه من بنين.

لمطالعة تاريخ مواجهات يانج أفريكانز وأندية بنين وسيشل أمام الأندية المصرية في البطولات الإفريقية من هنا.