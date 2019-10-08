اسكواش - مفاجأة روان العربي في تفوق مصري بانطلاق ربع نهائي أمريكا المفتوحة

فجرت روان العربي بطلة العالم للناشئات مفاجأة مع انطلاق ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة أولى البطولات الكبرى في موسم الاسكواش.

وتغلبت روان العربي المصنفة 31 عالميا على النيوزلاندية جويل كينج في مباراة ماراثونية استغرقت 55 دقيقة.

وفازت روان على جويل كينج بثلاثة أشواط مقابل شوطين (11-7، 7-11، 2-11، 12-10، 11-8).

كما واصلت رنيم الوليلي حملة الدفاع عن لقبها بالفوز على زميلتها يثرب عادل بثلاثة أشواط نظيفة، وبنفس النتيجة فازت نور الطيب على زميلتها هانيا الحمامي.

وعلى مستوى الرجال تأهل علي فرج إلى ربع النهائي بالفوز على الإنجليزي أدريان والر وبنفس النتيجة فاز كريم عبد الجواد على الفرنسي جريجور مارشي.

وتستأنف مساء اليوم مباريات ثمن النهائي وسط فرصة لتأهل خمسة مصريين آخرين.

وجدول مباريات اليوم الثاني من ثمن النهائي:

نوران جوهر × سلمى هاني (7:30 مساء الثلاثاء)

مازن هشام × النيوزلاندي بول كول (8:15 مساء الثلاثاء)

زاهد سالم × الألماني سيمون روزنر (10 مساء الثلاثاء)

طارق مؤمن × الألماني رافائيل كاندرا (12:15 صباح الأربعاء)

محمد الشوربجي × النيوزلاندي كامبل جرايسون (2 فجر الأربعاء)