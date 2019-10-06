انتهت في الدوري - طلائع الجيش (2) (2) بيراميدز.. مباراة مجنوووونة

يحل بيراميدز ضيفا على طلائع الجيش في الجولة الثالثة للدوري المصري على استاد جهاز الرياضة العسكري.

بيراميدز يحتل المركز الثالث برصيد 6 نقاط من انتصارين، فيما يتواجد طلائع الجيش في المركز 14 برصيد نقطة واحدة.

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ق.+90 محمد فاروق يسجل هدف التعادل بصناعة عبد الله السعيد في مباراة غير عادية

ق.+90 كريم طارق يسجل الهدف الثاني القاتل لطلائع الجيش

ق.85 تالا نداي يسجل هدف التعادل لـ طلائع الجيش

ق.76 عبد الله السعيد ينفذ ركلة حرة مباشرة ومحمد بسام يتصدى

ق.65 إيريك تراوري يسجل هدف بيراميدز الأول بصناعة محمد فاروق الذي دخل قبل لحظات

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.35 بطاقة صفراء ثانية لـ محمد فتحي لاعب بيراميدز وطرده ليلعب فريقه منقوصا

ق.10 عمر جابر يهدر فرصة التقدم بعد تمريرة من أنتوي، لكن الجناح الدولي المصري سددها جانبية

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل