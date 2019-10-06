المصري يعلن التشخيص المبدئي لإصابة وادي وعطية

أعلن النادي المصري عن إجراء الثنائي محمود وادي وإسلام عطية لاعبي الفريق عدد من الفحوصات الطبية مساء اليوم الأحد.

محمود وادي النادي : المصري المصري

وكان الثنائي قد تعرض للإصابة في خسارة المصري بهدف دون رد أمام الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وأوضح بيان المصري أن وادي وعطية سيتم تحديد مدى الإصابة التي تعرضا لها للوقوف على وقت عودتهم.

وكشف بيان المصري أن الفحص المبدئي الذي أجراه هشام مصطفى طبيب الفريق أن محمود وادي تعرض لشد في العضلة الخلفية.

كما أشار إلى إصابة إسلام عطية اللاعب الصاعد لشد في العضلة الأمامية ويتحدد البرنامج العلاجي والتأهيلي للثنائي بناء على حسب درجة الشد.

وكان قد تم استبدال محمود وادي في الشوط الأول بسبب الإصابة بينما تم استبعاد إسلام عطية بسبب الإصابة خلال عمليات الإحماء.