يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الأحد من الدوري الإنجليزي، ضمن الجولة الثامنة.

مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون (2/0)

نهاية المباراة

ق. 94 جووووووول ثاااااني. أداما تراوري ينفرد مجددا ويسجل الثاااني.

ق. 80 جووووول أووول. خيمنيز الرااائع يمر من أوتامندي ببراعة ويمرر إلى أداما تراوري الذي ينفرد ويسجل في شباك إيديرسون.

ق. 75 توغل رائع من جوندوجان وعرضية قابلها بيرناردو سيلفا بتصويبة، لكنها اصطدمت بأجويرو في طريقها للمرمى.

ق. 75 جابريال جيسوس يشارك بدلا من ديفيد سيلفا.

ق. 67 ديفيد سيلفا ينفذ كرة ثابتة رائعة تصطدم بالقائم.

ق. 61 دخول بيرناردو سيلفا بدلا من رياض محرز.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 44 تصويبة جيدة من كايل ووكر، يتصدى لها روي باتريشيو ببراعة.

ق. 32 ستيرلينج يصوب وروي باتريشيو يتألق ويتصدى للكرة.

ق. 18 راؤول خيمنيز يراوغ الدفاع ويسدد لكن فيرناندينيو يتألق ويمنع الكرة من دخول الشباك.

ق. 13 تبديل اضطراري أول لوفرهامبتون بدخول خيسوس فاييخو بدلا من رامون سايس المصاب.

ق. 5 كوتروني ينفرد ويهدر الهدف الأول على ولفرهامبتون!

بداية المباراة

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أرسنال ضد بورنموث (0/1)

نهاية المباراة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 18 نيكولاس بيبي يسدد R2 من حدود منطقة الجزاء بجانب القائم بقليل.

ق. 8 جوووول أول من ديفيد لويز. ركنية قابلها برأسية داخل المرمى.

بداية المباراة

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ساوثامبتون ضد تشيلسي (4/1)

نهاية المباراة

ق. 89 ميتشي باتشواي يضيف الرااابع لتشيلسي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 40 جووووول ثاااالث لتشيلسي عن طريق نجولو كانتي

ق. 30 جووول الأول لساوثامبتون عن طريق داني إنجز.

ق. 24 ماسون ماونت يسجل الثااااني

ق. 17 جوووول أول لتشيلسي عن طريق تامي أبراهام.

بداية المباراة

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