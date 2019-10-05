محدّث انتهت في الدوري الإسباني - ريال مدريد (4) (2) غرناطة.. صدارة ملكية

السبت، 05 أكتوبر 2019 - 15:54

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - هازارد - ريال مدريد

يستقبل ريال مدريد نظيره غرناطة على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الثامنة للدوري الإسباني.

ريال مدريد يتصدر الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، فيما يطارده غرناطة الوصيف برصيد 14.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هـنـا

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نهاية المباراة

ق.+90 جيمس رودريجيز يقتل المباراة بهدف رابع بعد عرضية أودريوزلا

ق.86 بنزيمة يهدر فرصة قتل المباراة بعد عرضية أودريوزولا بتصدٍ رائع جديد من روي سيلفا

ق.83 خروج جاريث بيل ودخول جيمس رودريجيز

ق.77 دومينجوس دوارتي يسجل هدف غرناطة الثاني

ق.76 رافاييل فاران يبعد كرة خطيرة لـ غرناطة من على خطر المرمى

ق.74 راسية من راموس بعد عرضية مودريتش يبعدها روي سيلفا ببراعة إلى ركنية

ق.69 خروج هازارد ودخول إيسكو

ق.68 داروين ماتشيس يسجل هدف غرناطة الأول من ركلة جزاء

ق.68 ركلة جزاء لـ ألفونس أريولا بعد تأخره في التمرير

ق.61 مودريتش يسجل هدف ريال مدريد الثالث بتسديدة خارقة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.+45 هازارد يسجل أول أهدافه الرسمية ويضاعف النتيجة لـ ريال مدريد

ق.34 خروج توني كروس مصابا وتعويضه بـ لوكا مودريتش

ق.26 كارباخال يهدر فرصة الهدف الثاني بعد انفراده بالمرمى إثر تمريرة كروس، روي سيلفا يتألق مجددا

ق.24 سيرخيو راموس كاد أن يسجل هدف ريال مدريد الثاني من ركلة حرة مباشرة اصطدمت بالحائط البشري وكادت أن تعانق الشباك

ق.11 داني كارباخال ينطلق من الجهة اليسرى بعد عمل جماعي رائع مع زملائه، ويخترق منطقة الجزاء ويسدد كرة يتصدى لها روي سيلفا حارس مرمى غرناطة

ق.6 إصابة مبكرة في صفوف غرناطة، خروج أنخيل مونتورو، ودخول ماكسيم جونالون

ق.2 هدف أول لـ ريال مدريد بواسطة كريم بنزيمة بعد عرضية جاريث بيل

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ريال مدريد غرناطة الدوري الإسباني في إسبانيا

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