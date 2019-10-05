انتهت في إنجلترا – ليفربول (2) ليستر (1).. أستون فيلا يضرب بخماسية

السبت، 05 أكتوبر 2019 - 15:50

كتب : FilGoal

ليفربول - سالزبورج

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ليفربول ضد ليستر سيتي (0/1)

انتهت

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ق95: جوووول جيمس ميلنر يسجل من ركلة جزاء.

ق90: إصابة صلاح وخروجه، ومشاركة آدم لالانا.

ق80: جوووول جيمس ماديسون يسجل التعادل من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 40 جوووول أول لساديو ماني. السنغالي تسلم كرة طولية خلف الدفاع وينفرد ويسجل في المرمى.

ق. 29 ساديو ماني يهدر بعد توغل لحدود منطقة الجزاء ثم تصويبة في يد الحارس.

ق. 12 ترينت أرنولد يمر ببراعة ويرسل عرضية يقابلها ميلنر بتصويبة فوق المرمى.

بداية المباراة

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نوريتش سيتي ضد أستون فيلا (3/0)

انتهت

ق88: نوريتش يقلص الفارق عن طريق جوزيب دراميتش

ق83: دوجلاس لويز يضيف الخاااامس.

ق65: مشاركة محمود تريزيجيه.

ق61: كونور هوريان يضيف الرابع للفيلانز.

ق. 49 الثاااالث لأستون فيلا عن طريق جاك جريليتش.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 38 ويسلي يهدر الهاتريك ويهدر ركلة جزاء.

ق. 30 جووووول ثاني. ويسلي يسجل مجددا.

ق. 15 ويسلي يسجل الأوول لأستون فيلا

بداية المباراة

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في إنجلترا ليفربول أستون فيلا

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