مواعيد مباريات اليوم الجمعة 4-10-2019 والقنوات الناقلة.. جولة جديدة في الدوري المصري

الجمعة، 04 أكتوبر 2019 - 01:43

كتب : FilGoal

إنبي.. طموح جديد

انتهت الجولة الثانية من الدوري المصري، فأهلا بكم في الجولة الثالثة.

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سموحة يواجه إنبي في الثامنة مساءً على قناة أون سبورت في افتتاح الجولة الثالثة من الدوري المصري.

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وفي الدوري الإسباني تنطلق الجولة الثامنة بمواجهة ريال بيتيس ضد إيبار في التاسعة مساءً على بي إن سبورتس 3.

وفي بداية الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، يلعب بريشيا أمام ساسولو في التاسعة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 4.

وعلى بي إن سبورتس 5 تنطلق الجولة السابعة في الدوري الألماني بمواجهة هيرتا برلين وفورتونا دوسلدورف.

وفي الدوري الفرنسي، يلعب أميان ضد مرسيليا في التاسعة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 6.

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