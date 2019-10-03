انتهت – الدوري الأوروبي.. بيشكتاش (0) - (1) ولفرهامبتون.. يونايتد يتعادل وبراجا يتعادل مع براتيسلافا

الخميس، 03 أكتوبر 2019 - 18:53

كتب : FilGoal

النني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهات الجولة الثانية من الدوري الأوروبي.

محترفنا المصري محمد النني يشارك أساسيا مع بيشكتاش التركي أمام ولفرهامبتون. (تابع اللقاء لحظة بلحظة)

بينما يجلس أحمد حسن "كوكا" على مقاعد بدلاء براجا أمام براتيسلافا. (تابع لحظة بلحظة من هنا)

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ويحل مانشستر يونايتد ضيفا على ألكمار الهولندي. (تابع لحظة بلحظة من هنا)

وفيما يلي كل مباريات السابعة إلا 5 دقائق من الدوري الأوروبي:

الكمار (0) – (0) مانشستر يونايتد

نهاية المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول.

التعادل مازال مستمرا بين الفريقين حتى الآن.

انطلاق الشوط الأول.

براجا (2) – (2) براتيسلافا

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ق88: برونو فيانا يسجل بالخطأ في مرماه ليدرك التعادل لبراتيسلافا.

ق63: وندرسون جالينو يسجل الهدف الثاني لبراجا.

ق45: أندراز سبورار يسجل هدف التعادل لبراتيسلافا بعد إهداره ركلة جزاء ولكن متابعته سكنت الشباك.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول.

ق31: برونو فياجا يتقدم لبراجا بالهدف الأول.

انطلاق الشوط الأول.

بيشكتاش (0) – (1) ولفرهامبتون

نهاية المباراة بانتصار ولفرهامبتون بهدف دون رد.

ق90: ويلي بولي يسجل الهدف الأول والقاتل لولفرهامبتون.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول.

التعادل مازال مستمرا بين الفريقين حتى الآن.

انطلاق الشوط الأول.

في أوروبا محمد النني

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