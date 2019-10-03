انتهت في الدوري – طنطا (1) بيراميدز (2) نهاية المباراة

الخميس، 03 أكتوبر 2019 - 14:52

كتب : FilGoal

وادي دجلة - طنطا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طنطا وبيراميدز، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري.

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نهاية الدوري

ق. 88 جووووول أول لطنطا عن طريق عبد الرحمن الدح من ركلة الجزاء.

ق. 85 ركلة جزاء لطنطا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 28 جوووووول الثااااني.. عبد الله السعيد يواصل الإبداع ويسجل الثاني بوجه قدمه الخارجي بعد تمريرة رائعة من عمر يونس لعيوني.

ق. 1 جوووول أول مبكر جدا لبيراميدز. كرة طويلة رائعة من عبد الله السعيد، تصل إلى إبراهيم حسن الذي تسلم الكرة وضم للعمق، ثم سدد الكرة أرضية في المرمى على يسار إسلام طارق حارس طنطا.

بداية المباراة

في الدوري طنطا بيراميدز

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