توقع مباريات الدوري المصري واربح FIFA 20

مسابقة التوقعات مستمرة مع FilGoal.com، مع موسم جديد للدوري المصري توقع المباريات لتربح جوائز قيمة.

مع نهاية الموسم قد تفوز بجهاز بلاي ستيشن 4 إذا كنت صاحب المركز الأول.

والآن، وبعد أول 5 جولات من البطولة قد تربح لعبة FIFA20.

ادخل المسابقة، شارك في التحدي، وتوقع مباريات الدوري، قد تربح اللعبة التي ينتظرها عشاق كرة القدم كل سنة.

توقع الآن من هنا عن طريق جهاز الديسكتوب

وتوقع عن طريق التطبيق لو هاتفك أندرويد من هنا

ومن هنا لأجهزة IOS