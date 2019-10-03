بريزنتيشن تكشف كواليس حفل القرعة بعد الإشادة الواسعة.. وتعد بالمزيد

كشفت شركة بريزنتيشن عن كواليس سحب قرعة بطولة أمم إفريقيا تحت ٢٣ عاما بعد الإشادة الواسعة بالحفل.

أقيم الحفل في قصر حرملك المنتزه التاريخي في مدينة الإسكندرية، وأشاد مسؤولو الكاف بالحفل مؤكدين انه الأفضل على مدار السنوات الأخيرة من حيث التنظيم والإبهار.

وقال سامسون أدامو مدير المسابقات في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إنه "فخور بالتواجد في مكان أثري رائع يحتضن حفل سحب القرعة".

وأوضحت شركة بريزنتيشن سبب اختيار قصر الحرملك، بأن القرار جاء بعد تفكير طويل وعقب المفاضلة بين أماكن سياحية أخرى، لإضافة بعد تاريخي على الحفل وإظهار الملامح السياحية المصرية.

واستغرق التجهيز للحفل قرابة الشهر فور الاستقرار على المكان والبدء فورا في التجهيز بالتنسيق مع الكاف فيما يخص التنظيم سواء على مستوى اختيار مقدمي الحفل والنجم الذي يقوم بسحب القرعة والفقرات الفنية ودعوة الشخصيات العامة سواء المصرية او الافريقية بالإضافة للتجهيزات الإنشائية الخاصة بمسرح الحفل وأماكن تواجد المدعوين وتسكينهم ووصولهم ومغادرتهم للحفل.

شهد الحفل حضور عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، ومنتصر النبراوى رئيس شركة برزنتيشن، والفنان أحمد صلاح حسني الذي قام بتقديم الحفل خاصة وأنه واحد من أهم اللاعبين قبل خوضه المجال الفني والإعلامي.

وتعهدت شركة بريزنتيشن راعي الكرة المصرية ومنظمة الحفل بمزيد من التطوير وإضافة عناصر إبهار جديدة فيما هو قادم من احداث وفعاليات رياضية، لتقديم أفضل خدمة للمشاهد والمشجع المصري.



































































حضر القرعة وفد كبير من الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني وأعضاء لجنة إدارة الاتحاد ووليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي والجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري ومحمد بركات مدير المنتخب بالإضافة إلى جميع أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني وعلاء عبد العزيز مدير الفريق.

أشرف على مراسم القرعة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بحضور عدد من قياداته ، فيما قررت وزارة الشباب والرياضة المشاركة في حفل القرعة بوفد رفيع المستوى يعكس ترحيب مصر بالأشقاء.

وأسفرت قرعة بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، عن وقوع منتخب مصر الأوليمبى فى المجموعة الاولى مع منتخبات غانا و الكاميرون ومالى، بينما اوقعت القرعة التي قام بسحبها عماد متعب نجم الأهلي والكرة المصرية السابق المنتخب النيجيري الذي تواجد علي رأس المجموعة الثانية مع منتخبات كوت ديفوار وجنوب افريقيا وزامبيا، وتعد البطولة في الوقت نفسه مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث يتأهل الفرق الثلاثة الأولى إلى البطولة مباشرة فيما يخوض الرابع ملحقا قاريا.