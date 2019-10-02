خاص المصري لـ في الجول: قرارات جهاد جريشة ضد الإسماعيلي صائبة

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 - 20:56

كتب : أيمن عيد

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أشاد محمد الخولي نائب رئيس المصري البورسعيدي بأداء الحكم جهاد جريشة الذي أدار مواجهة الإسماعيلي في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

واحتسب جريشة 3 ركلات جزاء للمصري، ليفوز النادي البورسعيدي 3-1.

وقال الخولي لـFilGoal.com: "قرارات جهاد جريشة كانت صائبة، واحتساب ٣ ركلات جزاء لصالحنا يؤكد نجاحه في قيادة المباراة".

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واستدرك "الفوز بركلات الجزاء لا يعنى أننا حصلنا على منحة، فى الأساس الكرات التي احتسبت كانت أهدافا مؤكدة للمصري وأكدنا ذلك بتسديدها بنجاح".

وواصل "تحياتنا لجمال الغندور على اختياره لحكم مباراة اليوم وكما اعترضنا من قبل لابد أن نشيد، ولكن الفترة المقبلة تحتاج إلى مزيد من الحرص فى الاختيارات، المباريات التي يكون أحد طرفيها ناد جماهيري تكون فى غاية الحساسية".

ثم أضاف "نساند و ندعم التحكيم المصري، والحكام الجدد لابد من تأهيلهم جيدا قبل إدارة مباريات الدورى الممتاز".

وأتم "لا اعتقد أن الاندية ستلجأ لطلب حكام أجانب، وكل ما نريده هو ظهور التحكيم المصرى بشكل جيد ويحصل كل ناد على حقه وإلا سنضطر لفعل ذلك ونطلب حكاما أجانب وهو ما لا نتمناه".

كان المصري اعترض على طارق مجدي حكم مباراته في الجولة الأولى ضد حرس الحدود بسبب الطرد المباشر لإيزي إيميكا.

فيما هاجم سعفان الصغير مدرب حراس المرمى بالجهاز الفني للإسماعيلي الحكم الدولي جهاد جريشة الذي أدار مباراة فريقه ضد المصري، وكذلك مسؤولي اتحاد الكرة. ( اقرأ تصريحاته )

المصري الإسماعيلي في الدوري

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