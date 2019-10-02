انتهت ليلة الأبطال - ليفربول (4) سالزبورج (3)

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 - 20:51

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - ريد بول سالزبورج

يأمل ليفربول تعويض هزيمته الجولة الأولى أمام نابولي بهدفين نظيفين، عندما يلتقي مع ريد بول سالزبورج في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

الريدز دخلوا اللقاء بتشكيلهم الاعتيادي مع تغيير وحيد إذ يشارك جو جوميز بدلا من جويل ماتيب المصاب، وكالعادة يتواجد محمد صلاح كأساسي.

FilGoal.com يقدم تغطية حية للمواجهة فتابعونا.

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انتهت

ق90: خروج صلاح ومشاركة نابي كيتا.

ق69: صلااااااح يسجل الهدف الرابع لليفربول وثاني أهدافه ليعيد الريدز للمقدمة.

ق61: ما الذي يحدث؟!!!!! سالزبورج يسجل التعااااادل عن طريق إيرفي هالاند.

ق56: جووول تقليص الفارق للفريق النمساوي عن طريق تاكومي مينامينو.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول.

ق40: هي تشااان يقلص الفارق للفريق النمساوي.

ق36: جوووول ثالث لصلااااح من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق30: صلاح يهدر فرصة تسجيل الثالث بعد تمريرة طولية جعلته في مواجهة المرمى.

ق25: جوووول ثاني للريدز عن طريق أندي روبيرتسون.

ق21: صلاح ينطلق ويراوغ 3 لاعبين داخل منطقة الجزاء ولكن الدفاع يتدخل ويبعد الكرة لركنية.

ق9: جوووول أول عن طريق ساديو ماني.

انطلاق اللقاء

ليفربول محمد صلاح

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