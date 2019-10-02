6 مواجهات تقام في اليوم الثاني من ثاني جولات دوري أبطال أوروبا أبرزها مواجهة برشلونة وإنتر، وتشيلسي يحل ضيفا على ليل.

FilGoal.com يقدم لكم تغطية حية للمواجهات.

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برشلونة × إنتر

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نهاية المباراة

د. 85 في غفلة دفاعية لإنتر نجح لويس سواريز في إضافة الهدف الثاني بعد مجهود من ميسي الذي أرسل عرضية أرضية استغله سواريز وسجل في الشباك.

د. 58 لويس سواريز يسجل هدفا بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء سكنت شباك هاندانوفيتش.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول برشلونة 0-1 إنتر

د. 37 تير شتيجن يتألق في التصدي لرأسية لاوتارو مارتينيز ويمنع الهدف الثاني للنيراتزوري.

د. 33 إنتر بكل سهولة يضرب دفاعات برشلونة للمرة الثالثة على التوالي.

د. 24 أول تهديد حقيقي من برشلونة عن طريق ليونيل ميسي يتصدى له سمير هاندانوفيتش بسهولة.

د. 22 بطاقة صفراء ثالثة في المباراة من نصيب جيرار بيكيه.. سبقه باريلا من إنتر وجريزمان من برشلونة.

د. 3 الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز يسجل أول أهداف إنتر بعد انفراده بالحارس وسط حراسة من كليمون لونجليه

بداية المباراة

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ليل × تشيلسي

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نهاية المباراة

د. 78 البرازيلي ويليان يتقدم لتشيلسي من صناعة هودسون أودوي.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د. 33 النيجيري فيكتور أوسمين يفرض التعادل لأصحاب الأرض أمام تشيلسي.

د. 23 تامي إبراهام يستغل عرضية توموري ويسجل الهدف الأول للبلوز بسهولة.

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ريد بول لايبزيج × ليون

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نهاية المباراة

د. مارتن تيريه يضيف الهدف الثاني للفريق الفرنسي.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د. 11 ممفيس ديباي يسجل الأول لليون.

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فالنسيا × أياكس

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نهاية المباراة

د. 67 روني فان دي بيك يسجل الثالث لأياكس.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د. 34 كوينسي بروميس يضيف الهدف الثاني لأياكس.

د. 25 داني باريخو يهدر ركلة جزاء وفرصة التعادل لفالنسيا.

د.8 حكيم زياش يسجل هدف التقدم لأياكس من صناعة تاديتش بتسديدة صاروخية

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زينيت سان بطرسبرج × بنفيكا

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نهاية المباراة

د. 85 راؤول دي توماس يقلص الفارق لبنفيكا وتصبح النتيجة 3-1.

د. 79 سردار أزمون يسجل الهدف الثالث لزينيت.

د. 70 روبن دياز يسجل هدف بالخطأ في مرماه لتصبح النتيجة 2-0 لزينيت.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د. 22 أرتيم دزيوبا يتقدم لزينيت في شباك بنفيكا من خطأ فادح في دفاع الضيف.