سعفان الصغير: جهاد جريشة حكم ظالم.. لن أكون مؤدبا فيما بعد

هاجم سعفان الصغير مدرب حراس المرمى بالجهاز الفني للإسماعيلي جهاد جريشة الحكم الدولي الذي أدار مباراة فريقه ضد المصري، وكذلك مسؤولي اتحاد الكرة بعد خسارة الدراويش 1-3 في بطولة الدوري.

وصرح سعفان عبر إذاعة الشباب والرياضة "لم أعترض على أول ركلتي جزاء للإسماعيلي، بل استدعاني الحكم جهاد جريشة للاطمئنان على إصابة حارس الإسماعيلي محمد فوزي في عينه، ووجدت أنه لا يعاني شيئا وكان جريشة يتشاور مع الحكم الرابع للتأكد من صحة ركلة الجزاء، وقال له ليست واضحة بشكل كافي".

وأضاف "سأل جهاد جريشة حارس مرمى الإسماعيلي هل أمسكت قدم مهاجم المصري، وأقسم له بالطلاق لم يحدث، ثم سأل لاعب المصري وأقسم أيضا له بالطلاق أنه تعرض لعرقلة".

وأوضح "ما حدث هو أنني اعترضت على مخالفة واضحة ضد دونجا بعدما تعرض لدفعة من الخلف من لاعب المصري".

وكشف سعفان الصغير "قلت له أنت حكم ظالم، أنا مؤدب منذ سنة، وللأسف الأدب لا ينفع في مصر، ولا أعترض أو أحصل على إنذارات بالعكس أقوم بتهدئة الجهاز الفني، لن أكون مؤدبا فيما بعد، لقد تحججوا بعدم ضمي للجهاز الفني للمنتخب بسبب أنني عصبي وكذلك حسام حسن وحسن شحاتة".

واستطرد "كذلك ركلة الجزاء الأخيرة ليست صحيحة، واحتسبت ضدنا بعد استنفاذ التبديلات، وتعرض محمد فوزي للطرد ليضطر باهر المحمدي للوقوف كحارس مرمى".

وأردف ساخرا "الحكم بشر، وأنا أيضا بشر، لم أحضر من إفريقيا من الوسطى، أنتظر مقصلة اتحاد الكرة، سيذهبوا بي إلى ليبيا لأعمل هناك، لا يفرق معي إيقافي 4 أو 6 مباريات".

وقال مدرب حراس مرمى الإسماعيلي "مصر تقدمت في كل شيء، نحن شعب عظيم وأجمل بلد في الشرق الأوسط، إلا كرة القدم لن تتقدم، لقد استغرق اتحاد الكرة شهرين لتعيين مدير فني للمنتخب ومحايلة بعض المدربين من حين لآخر، أين نحن؟!".

في سياق آخر أشار إلى أن فريق الإسماعيلي يعاني من إجهاد بعد رحلات سفر من الجونة إلى تونس ثم إلى برج العرب، ولا يضم وفرة من اللاعبين تسمح بالتدوير مثلما فعل المصري في مباراته ضد ماليندي بكأس الكونفدرالية.

وأتم تصريحاته "ملعب برج العرب أرضيته سيئة لدرجة لا يمكن تخيلها، أرضية ثقيلة، كل تسديدة تنزع النجيلة من الملعب، لابد من إراحة الملعب للحفاظ على اللاعبين الذين سينضموا لصفوف المنتخب".