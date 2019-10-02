انتهت - تعرف على مجموعتي كأس أمم إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمراسم إجراء قرعة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما التي ستقام في مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وستقام البطولة في مصر في الفترة ما بين 8 إلى 22 من شهر نوفمبر المقبل.

وتقام البطولة بمشاركة ثماني منتخبات هم كل من مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا ومالي وزامبيا وغانا وكوت ديفوار والكاميرون.

ويتأهل أصحاب أول ثلاثة مراكز في البطولة إلى أولمبياد طوكيو.

ومن المقرر أن تنطلق القرعة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

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نهاية مراسم القرعة.

متعب: لعبت في الأولمبياد مع أبو تريكة وأحمد فتحي ومحمد صلاح لم نصل لمرحلة متقدمة لكنها كانت تجربة رائعة وظهرنا بشكل جيد وأتمنى أن يستغل منتخب مصر الفرصة كي يتذكرهم التاريخ فاللعب في الأولمبياد شيء مميز، اللعب بجوار صلاح كان شيئا رائعا فهو فخر لمصر.

متعب: لدينا مجموعة من اللاعبين مميزة للغاية واللاعب طالما له حافز لتحقيق الإنجاز سوف يستطيع الوصول لمكانة مرتفعة، أتوقع أن يفوز منتخب مصر باللقب وأن يتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

نتائج القرعة كالتالي: المجموعة الأولى مصر ومالي والكاميرون وغانا.

المجموعة الثانية نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا وزامبيا.

مالي تقع مع مصر وغانا والكاميرون في المجموعة الأولى.

زامبيا مع نيجيريا وكوت ديفوار.

غانا تقع مع مصر والكاميرون.

كوت ديفوار تقع مع نيجيريا في المجموعة الثانية.

الكاميرون تتواجد مع مصر في المجموعة الأولى.

مصر على رأس المجموعة الأولى ونيجيريا على رأس المجموعة الثانية.

عماد متعب يسحب القرعة.

كلمة لوزير الرياضة أشرف صبحي.

انطلاق مراسم القرعة بكلمة لعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة.