بالفيديو - يوفنتوس وأتلتيكو مدريد يتقاسمان الصدارة بانتصارين سهلين

تقاسم يوفنتوس الإيطالي وأتليتكو مدريد الإسباني صدارة المجموعة الرابعة من دوري أبطال أوروبا بعد نهاية مباريات اليوم الأول من الجولة الثانية.

يوفنتوس فاز بثلاثية دون رد على باير ليفركوزن الألماني، في المقابل خطف أتليتكو مدريد الانتصار بثنائية من الأراضي الروسية أمام لوكومتيف موسكو.

في يوفي ستيديوم الأرجنتيني جونزالو هيجواين افتتح التسجيل للبيانكونيري في الدقيقة 17 بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء مستغلا خطأ مدافع الضيف الألماني في تشتيت الكرة بالرأس.

وفي الدقيقة 62 من تمريرة ثلاثية بين هيجواين وكريستيانو رونالدو، أرسل الأرجنتيني عرضية أرضية من على يسار منطقة الجزاء مرت من رونالدو ليتابعها الإيطالي فدريكيو بيرنارديسكي في الشباك.

وقبل دقيقة من نهاية اللقاء أرسل البديل باولو ديبالا بينية إلى رونالدو في عمق دفاع الفريق الألماني، فأضاف رونالدو الهدف الثالث.

هدف رونالدو صار الأول له أوروبيا الموسم الحالي، وللموسم الرابع عشر على التوالي في دوري أبطال يسجل البرتغالي منذ 2006-07، ورفع رصيده إلى 127 هدفا.

في روسيا عاد أتليتكو مدريد بفوز ثمين من ملعب لوكومتيف موسكو بهدفين دون مقابل.

الإسباني دييجو كوستا واصل معاناته التهديفية وفشل في إيداع الكرة في الشباك بالدقائق الأولى من المباراة في المرمى الخالي.

ظل التعادل السلبي سيد الموقف بين الفريقين حتى نهاية الشوط الأول.

وكسر جواو فيليكس أغلى لاعب في أتليتكو مدريد الصمت بهدف في الدقيقة 48 وبعد 10 دقائق سجل الغاني توماس بارتي الهدف الثاني.

انتصار قاد كلا يوفنتوس لتصدر الترتيب برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن أتليتكو مدريد بعدما تعادلا سويا في لقاء الجولة الأولى بهدفين لكل فريق.

بينما يأتي لوكومتيف في المركز الثالث برصيد 3 نقاط ويتذيل الترتيب باير ليفركوزن الألماني دون رصيد.