انتهت - توتنام (2) بايرن (7) سباعية مذلة.. يوفنتوس يضرب بالثلاثة
الثلاثاء، 01 أكتوبر 2019 - 20:45
كتب : FilGoal
6 مواجهات تُلعب في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، أهمها صدام توتنام مع بايرن ميونيخ.
FilGoal.com يقدم تغطية حية للمواجهات فتابعونا.
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توتنام وبايرن (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة)
انتهت.
ق88: جناااااابري والساااااابع.
ق87: ليفاندووووفكسي يضيف سادس الأهداف.
ق83: هااااااتريك جنابري من انفراد.
ق61: هاري كين يقلص الفارق من ركلة جزاء.
ق55: أووووه جنابري يسجل الرابع سريعا.
ق53: جووول سيرجي جنابري يضيف الثالث للفريق البافاري بعد توغل من الجانب الأيسر وتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
بداية الشوط الثاني بخروج دافيد ألابا ومشاركة تياجو.
نهاية الشوط الأول
ق45: ليفاندوووفسكي يسجل الثااااني لبايرن من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ق25: عرضية من سيرجي أورييه وتسديدة من تونجاي ندومبيلي من داخل منطقة الجزاء لكن نوير يبعدها.
ق18: يالها من إثارة كبيرة، هاري كين كاد يتقدم مرة أخرى من انفراد بنوير ولكن الدفاع يتدخل ويبعد الكرة.
ق15: جووول التعادل سريعا من جوشوا كيميتش عن طريق تسديدة صاروخية.
ق12: سوووون يتألق ويسجل هدف توتنام الأول في شباك بايرن.
ق5: نوير يتألق ويبعد تسديدة سون هيونج مين.
ق2: سيرجي جنابري والتهديد الأول بعد هجمة مرتدة وتوغل ولكن تسديدته تصدى لها الحارس هوجو لوريس.
انطلاق اللقاء
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يوفنتوس وليفركوزن (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة)
انتهت.
ق89: كريستيانوووووو يسجل الثالث.
ق61: يوووووفنتوس والثاني عن طريق بيرنارديسكي.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق17: جووول جونزالو إيجوايين يتقدم للبيانكونيري من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.
انطلاق اللقاء
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مانشستر سيتي ودينامو زغرب (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة)
انتهت.
ق95: السماوي يسجل الثاااااني عن طريق فيل فودين.
ق66: جوووول أخيرا الشباك تهتز للسماوي عن طريق رحيم سترلينج.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
انطلاق اللقاء
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لوكوموتيف وأتليتكو (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة)
انتهت.
ق58: جووول ثاني للروخيبلانكوس سجله توماس بارتي.
ق48: جووول أتليتكو مدريد يتقدم عن طريق جواو فيلكس.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
انطلاق اللقاء
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جالاتاسراي وباريس سان جيرمان (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة)
انتهت.
ق52: جووول إيكاردي يتقدم للباريسيين على الفريق التركي.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
انطلاق اللقاء
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ريد ستار وأولمبياكوس (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة)
انتهت.
ق91: ريتشموند بواكي يسجل الثالث للفريق الصربي.
ق87: نيمانجا ميلونوفيتش يسجل الثاني لريد ستار.
ق63: ريد ستار يتعادل مع نظيره اليوناني عن طريق ميلوس فوليسيتش.
ق60: طرد لاعب اولمبياكوس ياسين بنزيا.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق37: جووول التقدم لأولمبياكوس في شباك مضيفه عن طريق روبن سيميدو.
انطلاق اللقاء