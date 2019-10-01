انتهت - توتنام (2) بايرن (7) سباعية مذلة.. يوفنتوس يضرب بالثلاثة

6 مواجهات تُلعب في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، أهمها صدام توتنام مع بايرن ميونيخ.

FilGoal.com يقدم تغطية حية للمواجهات فتابعونا.

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توتنام وبايرن (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة)

انتهت.

ق88: جناااااابري والساااااابع.

ق87: ليفاندووووفكسي يضيف سادس الأهداف.

ق83: هااااااتريك جنابري من انفراد.

ق61: هاري كين يقلص الفارق من ركلة جزاء.

ق55: أووووه جنابري يسجل الرابع سريعا.

ق53: جووول سيرجي جنابري يضيف الثالث للفريق البافاري بعد توغل من الجانب الأيسر وتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني بخروج دافيد ألابا ومشاركة تياجو.

نهاية الشوط الأول

ق45: ليفاندوووفسكي يسجل الثااااني لبايرن من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق25: عرضية من سيرجي أورييه وتسديدة من تونجاي ندومبيلي من داخل منطقة الجزاء لكن نوير يبعدها.

ق18: يالها من إثارة كبيرة، هاري كين كاد يتقدم مرة أخرى من انفراد بنوير ولكن الدفاع يتدخل ويبعد الكرة.

ق15: جووول التعادل سريعا من جوشوا كيميتش عن طريق تسديدة صاروخية.

ق12: سوووون يتألق ويسجل هدف توتنام الأول في شباك بايرن.

ق5: نوير يتألق ويبعد تسديدة سون هيونج مين.

ق2: سيرجي جنابري والتهديد الأول بعد هجمة مرتدة وتوغل ولكن تسديدته تصدى لها الحارس هوجو لوريس.

انطلاق اللقاء

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يوفنتوس وليفركوزن (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة)

انتهت.

ق89: كريستيانوووووو يسجل الثالث.

ق61: يوووووفنتوس والثاني عن طريق بيرنارديسكي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق17: جووول جونزالو إيجوايين يتقدم للبيانكونيري من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

انطلاق اللقاء

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مانشستر سيتي ودينامو زغرب (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة)

انتهت.

ق95: السماوي يسجل الثاااااني عن طريق فيل فودين.

ق66: جوووول أخيرا الشباك تهتز للسماوي عن طريق رحيم سترلينج.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

انطلاق اللقاء

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لوكوموتيف وأتليتكو (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة)

انتهت.

ق58: جووول ثاني للروخيبلانكوس سجله توماس بارتي.

ق48: جووول أتليتكو مدريد يتقدم عن طريق جواو فيلكس.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

انطلاق اللقاء

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جالاتاسراي وباريس سان جيرمان (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة)

انتهت.

ق52: جووول إيكاردي يتقدم للباريسيين على الفريق التركي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

انطلاق اللقاء

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ريد ستار وأولمبياكوس (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة)

انتهت.

ق91: ريتشموند بواكي يسجل الثالث للفريق الصربي.

ق87: نيمانجا ميلونوفيتش يسجل الثاني لريد ستار.

ق63: ريد ستار يتعادل مع نظيره اليوناني عن طريق ميلوس فوليسيتش.

ق60: طرد لاعب اولمبياكوس ياسين بنزيا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق37: جووول التقدم لأولمبياكوس في شباك مضيفه عن طريق روبن سيميدو.

انطلاق اللقاء