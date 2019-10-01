يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد والجونة يوم الثلاثاء في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية اللقاء بفوز الاتحاد السكندري بهدف دون رد على الجونة

د. 80 تبديلات فريق الجونة زادت من قدارت الفريق الهجومية لكن دون أهداف حتى الآن.

د. 61 بطاقة حمراء لمحمد أنور مدافع الاتحاد بعد منع انفراد لنادي الجونة بيده.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول.. الاتحاد (1) - (0) الجونة

د. 45 محمود رزق يحوّل عرضية خالد الغندور برأسية في مرمى الجونة معلنا تقدم الاتحاد.

د. 41 أكرم توفيق يشكل أول خطورة حقيقية في المباراة بتسديدة قوية تصدى لها عماد السيد ببراعة وحول الكرة لركنية.

د. 20 مرور ثلث ساعة من بداية اللقاء ومحاولات من كلا الفريقين مع بعض من الحذر.

بداية اللقاء