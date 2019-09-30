فان دايك: فارق النقاط مع سيتي لا يعني شيئا الآن

لا يفكر فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول في سباق الدوري الإنجليزي الآن، بل يركز فقط على المباراة القادمة التي سوف يلعبها الريدز.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بعد مرور 7 جولات بالعلامة الكاملة وعقب الفوز على شيفيلد بملعبه بهدف، متفوقا على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بفارق 5 نقاط.

وقال فان دايك في تصريحات أبرزها موقع ناديه "وسائل الإعلام هي التي تحب التحدث بلغة الأرقام، لكن الحقيقة هي أننا لم نفز بشيء في الوقت الحالي. نريد أن نستمر في أداء عملنا بشكل جيد وما زال هناك مجال للتحسن".

وأضاف "من السابق لأوانه النظر لجدول الترتيب. نحن في شهر أكتوبر تقريبًا وستأتي الفترة المزدحمة. لا يزال هناك الكثير من المباريات المتبقية والشيء الوحيد الذي نركز عليه هو المباراة القادمة التي تنتظرنا".

وأردف "لا نريد أن ننظر إلى الآخرين لأنه لا فائدة من فعل ذلك. الجميع يدرك ذلك أيضًا لأن الموسم الماضي رأينا كيف سارت الأمور بسرعة. نريد فقط التركيز على مبارياتنا فقط".

وحول الفوز الصعب بهدف فينالدوم على شيفيلد أوضح الدولي الهولندي "لقد جعلوا الأمر صعبًا للغاية علينا وأنا سعيد للغاية لأننا حصلنا على النقاط الثلاث. يجب أن نفوز في كل مباراة، هذا ما هي عليه الأمور".

وعن شيفيلد وملعبه قال "عرف الجميع مدى صعوبة الأمر. إنه مكان رائع للحضور أليه، جماهير شغوفة، أجواء رائعة. لقد كانت مباراة صعبة. نحن بالتأكيد نتحسن، ونحصل على المزيد من الخبرة في هذا الموقف بالمنافسة على اللقب ونأمل أن يساعدنا ذلك على المدى الطويل".

وأتم "يجب أن نكون واثقين من أنفسنا، عليك أن تفكر في أنك ستربح كل مباراة وإلا عليك أن تبقى في المنزل. لدينا الجودة اللازمة، لدينا لاعبون رائعون. سوف نبني على ذلك ونستعد ثم نستعد للقاء سالزبورج".





























ويلعب ليفربول ضد سالزبورج يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، ثم ليستر سيتي في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

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