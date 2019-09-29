يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري وماليندي بطل زنجبار في إياب دور الـ32 للكونفدرالية يوم الأحد والتي تقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

تابع المباراة لحظة بلحظة من هنا

-----------------

نهاية المباراة

ق60: أموتو يسجل الهدف الثالث للمصري

ق55: أحمد ياسر يسجل الهدف الثاني للمصري

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق34: ابراهيم علي يسجل هدف التعادل لماليندي

ق4: الهدف الأول للمصري يسجله أحمد ياسر

بداية المباراة

المباراة تنطلق بعد قليل