محدّث انتهت الكونفدرالية - المصري 3 ماليندي 1.. أسهل فوز
الأحد، 29 سبتمبر 2019 - 14:41
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري وماليندي بطل زنجبار في إياب دور الـ32 للكونفدرالية يوم الأحد والتي تقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
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نهاية المباراة
ق60: أموتو يسجل الهدف الثالث للمصري
ق55: أحمد ياسر يسجل الهدف الثاني للمصري
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق34: ابراهيم علي يسجل هدف التعادل لماليندي
ق4: الهدف الأول للمصري يسجله أحمد ياسر
بداية المباراة
المباراة تنطلق بعد قليل