محدّث انتهت الكونفدرالية - المصري 3 ماليندي 1.. أسهل فوز

الأحد، 29 سبتمبر 2019 - 14:41

كتب : FilGoal

صورة جماعية للمصري قبل لقاء الأهلي

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري وماليندي بطل زنجبار في إياب دور الـ32 للكونفدرالية يوم الأحد والتي تقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

تابع المباراة لحظة بلحظة من هنا

-----------------

نهاية المباراة

ق60: أموتو يسجل الهدف الثالث للمصري

ق55: أحمد ياسر يسجل الهدف الثاني للمصري

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق34: ابراهيم علي يسجل هدف التعادل لماليندي

ق4: الهدف الأول للمصري يسجله أحمد ياسر

بداية المباراة

المباراة تنطلق بعد قليل

المصري الكونفدرالية

نرشح لكم

أخر الأخبار

إيهاب جلال: سعادتي ليست بسبب الفوز فقط بل بتواجد الجماهير 14 دقيقة | مصر
بيريسيتش: كنت قريبا من الانتقال لـ يونايتد.. لا أستطيع رفض مورينيو 23 دقيقة | أوروبا
الأهلي يغرّم صالح جمعة لتغيبه عن تدريب المستبعدين 39 دقيقة | مصر
مباشر في الكونفدرالية – شباب بلوزداد (0) بيراميدز (0) بداية المباراة 41 دقيقة | إفريقيا
بالفيديو في إفريقيا – مازيمبي ينجو بصعوبة.. واتحاد العاصمة يتخطى جور ماهيا لدور المجموعات 55 دقيقة | إفريقيا
وكيله: برشلونة حاول ضم ليندلوف.. يحمل حمضهم النووي 55 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف - ماذا تقول لائحة كاف في أزمة الزمالك وجينيراسيون 2 اتحاد الكرة لـ في الجول: كل المحاولات فشلت مع جينيراسيون 3 صحفي بي بي سي: تحرك داخل لجان كاف لحل أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت 4 صلاح رابع أفضل لاعب في العالم.. تعرف على ترتيب الـ10 الأوائل

قد ينال إعجابك