اسكواش - تفوق مصري في ربع نهائي سان فرانسيسكو المفتوحة

الأحد، 29 سبتمبر 2019 - 11:17

كتب : محمد سمير

رنيم الوليلي

شهد ربع نهائي بطولة سان فرانسيسكو المفتوحة ثاني بطولات الموسم الجديد تفوقا مصريا أسفر عن تأهل 3 مصريين إلى نصف نهائي الرجال وثنائي في السيدات.

تغلب محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا على الأسترالي ريان كوسكيلي، كما فاز شقيقه الأصغر مروان على الألماني رافائيل كاندرا في مباراة قوية وأخيرا تغلب طارق مؤمن على الويلزي جويل ماكين.

وعلى مستوى السيدات تغلبت رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا على الإنجليزية سارة جان بيري بينما تأهلت نور الطيب بعد انسحاب الأمريكية أماندا صبحي قبل ساعات قليلة من المباراة.

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وتقام مباريات نصف النهائي فجر الاثنين بتوقيت مصر بسبب فارق الـ 9 ساعات مع سان فرانسيسكو الأمريكية.

جدول مباريات نصف النهائي:

طارق مؤمن × الكولمبي ميجيل رودريجيز (الساعة 3:45 فجرا)

نور الطيب × الفرنسية كاميل سيرم (الساعة 4:30 فجرا)

محمد الشوربجي × مروان الشوربجي (الساعة 5:15 فجرا)

رنيم الوليلي × الهندية جوشنا شينابا (الساعة 6 صباحا)

اسكواش سان فرانسيسكو رنيم الوليلي محمد الشوربجي مروان الشوربجي

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