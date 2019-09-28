انتهت في إسبانيا - خيتافي (0) (2) برشلونة

السبت، 28 سبتمبر 2019 - 15:48

كتب : FilGoal

برشلونة

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نهاية المباراة بفوز برشلونة 2-0 على خيتافي

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د. 83 بطاقة صفراء ثانية وطرد لمدافع برشلونة كليمون لونجليه.

د. 76 أرتور كاد أن يسجل الثالث لبرشلونة من نصف الملعب منتهزا فرصة خروج الحارس من مرماه لكن كرته مرت بجوار القائم.

د. 50 جونيور فيربو يدون أول أهدافه مع برشلونة من متابعة كارليس بيريز المرتدة من يد الحارس.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول.. خيتافي 0-1 برشلونة

د. 41 تير شتيجين يمنع انفرادا لخيتافي بعد خروجه من منطقة الجزاء ثم يرسل كرة طولية إلى سواريز الذي انفرد بالمرمى وسجل الهدف الأول من فوق الحارس "لوب".

د. 21 تير شتيجين يتألق ويتصدى لانفراد أنخيل رودريجيز.

د. 16 كرة لويس سواريز تمر بجوار القائم الأيسر ويهدر فرصة تقدم برشلونة.

بداية اللقاء

برشلونة الدوري الإسباني

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