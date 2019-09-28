تعرف على مواعيد مباريات اليوم 28-9-2019 والقنوات الناقلة.. سبت كروي ناري

مباريات في الدوري المصري وبطولات إفريقيا وأوروبا، أهلا بكم في السبت الكروي الناري.

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الأهلي يواجه كانو سبورت من غينيا الاستوائية في الثامنة مساءً في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا على قناة أون سبورت.

وفي الدوري المصري، يلعب المقاولون العرب أمام سموحة في الخامسة والنصف مساءً على أون سبورت.

ونادي مصر أمام أسوان في الخامسة والنصف مساءً على أون سبورت 2.

وسنكون على موعد مع 8 مباريات في الدوري الإنجليزي.

البداية مع ليفربول الذي يحل ضيفا على شيفيلد يونايتد في الواحدة والنصف ظهرا على بي إن سبورتس 2.

ثم 6 مباريات في نفس التوقيت في الرابعة عصرا.

أبرز المواجهات الـ 6 ستكون بين تشيلسي و برايتون على بي إن سبورتس 2، وأستون فيلا ضد بيرنلي على بي إن سبورتس 8.

وفي السادسة مساءً يحل مانشستر سيتي ضيفا على إيفرتون على بي إن سبورتس 2.

في إسبانيا سنكون على موعد مع يوم ناري أيضا.

البداية مع أتليتك بلباو أمام فالنسيا في الواحدة ظهرا على بي إن سبورتس 3.

ويحل برشلونة ضيفا على خيتافي في الرابعة عصرا على بي إن سبورتس 3 ويليه مواجهة غرناطة ضد ليجانيس.

ختام مباريات السبت في إسبانيا سيكون ناريا، والسبب دربي مدريد.

أتليتكو مدريد يواجه ريال مدريد في التاسعة مساءً على بي إن سبورتس 3.

في إيطاليا، يلعب يوفنتوس أمام سبال في الثالثة عصرا على بي إن سبورتس 4.

ويحل إنتر ضيفا على سامبدوريا في السادسة مساءً على بي إن سبورتس 4، والختام سيكون بين ساسولو وأتلانتا في التاسعة إلا ربع مساءً.

أبرز مواجهات الدوري الألماني ستكون بين بادربورن وبايرن ميونيخ في الثالثة والنصف عصرا على بي إن سبورتس 5.

ويلعب بوروسيا دورتموند أمام فيردر بريمن في السادسة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 5.

ويحل باريس سان جيرمان ضيفا على بوردو في قمة منتظرة في الدوري الفرنسي في الخامسة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 6.

ومن المنتظر مشاركة عمرو وردة مع فريقه لاريسا اليوناني أمام أريس في الرابعة والربع عصرا في لقاء لن يُذاع.

وفي تركيا، يستعد كريم حافظ للظهور مع قاسم باشا أمام دينيزلي سبور في الثانية عصرا في لقاء غير مذاع أيضا.

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