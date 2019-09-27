مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27-9-2019 والقنوات الناقلة

قبل السبت الناري المنتظر، سنكون على موعد مع عدد ليس بالقليل من المباريات يوم الجمعة.

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نادي مصر يواجه أسوان في الخامسة والنصف مساءً في الجولة الثانية من الدوري المصري على أون سبورت وتايم سبورتس.

ويلعب الإسماعيلي أمام أهلي بنغازي الليبي في الخامسة مساءً في إياب دور الـ 32 من كأس محمد السادس للأبطال على قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة.

في إسبانيا، يلعب فياريال أمام ريال بيتيس في التاسعة مساءً على بي إن سبورتس 3.

وفي ألمانيا يلعب يونيون برلين أمام فرانكفورت في الثامنة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 5.

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