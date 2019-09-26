انتهت - الحدود (2) - (2) دجلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة حرس الحدود ووادي دجلة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

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انتهت

ق81 هدف التعادل لحرس الحدود عن طريق أحمد شرويدة

ق47: هدف أول لحرس الحدود عن طريق عمرو الحلواني من ركلة جزاء

ق46: حارس حرس الحدود يتصدى لكرة مزدوجة من انفراد مروان حمدي.. والكرة ترتد لركلة جزاء للحدود! تألق أحمد السعدني يمنح الحدود فرصة جديدة.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول الذي شهد تألق رفيق كابو الذي سجل هدفا وصنع الآخر.

3 دقائق وقت بدلا من الضائع

ق35: جووووول ثاني لوادي دجلة.. أحمد سعيد يسجل الثاني بشكل رائع بعد جملة جميلة مع رفيق كابو والوادي.

ق32: مشاركة أحمد شرويدة وخروج عبد الله جمعة في حرس الحدود.

ق16: هدف رائع. عرضية من المغربي عبد الكبير الوادي إلى التونسي رفيق كابو الذي يضعها بالكعب بشكل رائع!

انطلاق المباراة والجولة الثانية للدوري المصري..

المباراة تبدأ بعد قليل..